El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha augurado este viernes que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, tendrá que acabar adelantando las elecciones generales "a palos" y ha expresado que a él no le preocupa que coincidan con los comicios andaluces, que tocarían en junio de 2026.

Así lo ha manifestado Juanma Moreno en su comparecencia ante los medios de comunicación al término de la reunión de la Conferencia de Presidentes que se ha celebrado en Barcelona.

Ha indicado que, en su turno de intervención durante la conferencia, ha pedido a Pedro Sánchez, como han hecho también el resto de presidentes autonómicos del PP, que disuelva las Cortes generales y convoque elecciones generales, ante la situación de "parálisis y de bloqueo" que vive el Gobierno de España, afectado por con posibles casos de "corrupción", incluso en el entorno del presidente. "Lo más recomendable, sensato y positivo para el conjunto de la ciudadanía es disolver las Cortes y darle la palabra a los españoles para que decidan qué quieren para el futuro", ha dicho Moreno.

La respuesta de Sánchez ante la petición de adelanto electoral por parte de los presidentes autonómicos del PP ha sido, según ha expuesto Juanma Moreno en la rueda de prensa, que él tiene "la intención de concluir el mandato de la legislatura hasta el año 2027", sin hacer ninguna "reflexión ni alusión a los casos de posible corrupción, ni tampoco al bloqueo que existe ahora mismo en el Parlamento" con un Gobierno sin mayoría que no puede sacar leyes o decretos y ni tan siquiera presentar unos Presupuestos Generales del Estado para este año.

"No sabemos cómo y a costa de qué se va a mantener en el poder durante dos años más; nos parece que es una lenta agonía para el Gobierno y el propio presidente", ha indicado Juanma Moreno, quien se ha mostrado convencido de que Pedro Sánchez va a tener "muy difícil" poder aguantar "más de un año", teniendo en cuenta "el calendario judicial, los líos cada vez más internos y las voces críticas cada vez más altas que suenan en el PSOE".

"Al final, yo creo que no le va a quedar más remedio que convocar a final a palos, porque tanto su propio partido como las circunstancias terminarán obligándolo", ha dicho Moreno, apuntando que no le cabe la menor duda de que Sánchez va a intentar "alargar la legislatura" hasta 2027.

Para el presidente de la Junta, estamos viviendo unmomento político "tremendamente feo" con cosas que son "muy feas", como el asunto de la exmilitante socialista Leire Díez, "denominada por los medios la fontanera", tratando de "buscar trapos sucios" supuestamente a jueces o a oficiales de la Guardia Civil "que investigan al presidente del Gobierno, incluso a adversarios políticos", como en lo que a él respecta y a su Gobierno, según una información periodística.

"Me parece que son cosas muy feas que están generando mucho malestar en la sociedad", ha recalcado Juanma Moreno, para quien el calendario judicial "que tenemos delante va a sacar previsiblemente asuntos que van a afectar de manera directa el día a día de la política del estado y, en este caso, al propio presidente del Gobierno".

A la pregunta de si contempla un posible escenario de elecciones generales y andaluzas conjuntas, Juanma Moreno ha insistido en su intención de agotar la legislatura en la comunidad --que finaliza en junio de 2026-- y que si Sánchez quiere hacer coincidir los comicios estatales con los autonómicos, "pues adelante". "Yo no tengo ningún problema", ha indicado Moreno, quien ha expresado que cree que esa coincidencia electoral, probablemente "sería un incentivo o una motivación dentro del descontento que hay generalizado por una parte de la sociedad contra las políticas de Sánchez", con lo que habría una "motivación y movilización extraordinaria en esas elecciones".

"Por tanto, ningún temor a que las convoque conjuntamente, los ciudadanos saben votar en doble urna", ha recalcado.

MANIFESTACIÓN DEL PP

En cuanto a la manifestación que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado el domingo en Madrid en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, Juanma Moreno ha indicado que espera que sea una expresión "serena pero mayoritaria y contundente" de la sociedad por la situación que se vive España con el actual ejecutivo.

"Las filtraciones que estamos oyendo, las conversaciones que se están teniendo, o la situación de corrupción que se está investigando por parte de los poderes judiciales en el entorno del Gobierno de Sánchez", según Moreno, son motivos para que haya una "concienciación y reacción de la sociedad civil".

Hay que reaccionar, según ha insistido, ante un Gobierno central "que no gobierna y que está paralizado", al tiempo que está "acechado por la corrupción", casi desde que "empezó la legislatura", como se ha visto con el 'caso Ábalos' y el 'caso Koldo'.

Ha añadido que Pedro Sánchez lleva "escondido" varios días sin comparecencias ante los medios de comunicación por todo esto que está aconteciendo.

"Un presidente no puede gobernar un país de espalda a su país y no puede estar escondido permanentemente en la Moncloa, lo que evidencia de que este ciclo está en su fase final y no sabemos si los estertores durarán seis, ocho, diez meses o un año, pero lo que sí sabemos que se está en la fase final de esta legislatura y en la fase final del señor Sánchez como presidente", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo andaluz.