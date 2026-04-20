Moreno promete el "acceso a la vivienda" de 200.000 personas, con "mas de 20.000 viviendas asequibles"

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno - Nacho Frade - Europa Press

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se ha comprometido este lunes a que si sigue en el cargo tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, se facilitará "el acceso a la vivienda a casi 200.000" andaluces, con la construcción de "más de 20.000 viviendas asequibles".

Así lo ha anunciado Juanma Moreno, durante su intervención en un acto de 'La Razón', donde ha sido presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ha señalado que van a ser unas "20.012 viviendas que son las que tenemos cuantificadas económicamente y con el suelo disponible", de manera que se ayudará al mismo número de familias.

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