Moreno cree que Montero no deja el acta en el Congreso para estar "aforada" antes causas judiciales en el PSOE

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta al presidente del PP de Andalucía en el encuentro ‘La Razón de... Juanma Moreno’, organizado por La Razón en la sede del periódico, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). La cita se enmarca dentro - Gabriel Luengas/EUROPA PRESS

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha considerado este lunes que la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, no ha dejado su acta en el Congreso de los Diputados para estar "aforada" ante posibles causas judiciales relacionadas con su partido o el Gobierno.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno, durante su intervención en un acto de 'La Razón', en Madrid, donde ha sido presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ha manifestado que Montero "ha puesto la mano en el fuego y la otra mano se la ha quemado, y ha puesto los muñones, se ha quemado los muñones y el antebrazo, ya no le queda nada que poner", en referencia a compañeros del PSOE, como Santos Cerdán.

Ha señalado que Montero, especialmente sobre la SEPI, "tiene que dar explicaciones de su número dos, porque es una persona de su máxima confianza en el ámbito político y en el ámbito personal".

A su juicio, Montero, "siendo número dos del PSOE y número dos del Gobierno, ha tenido que ver y ha tenido que conocer muchas de las cosas y de las situaciones que ahora están siendo investigadas por la justicia, seguro y, por tanto, ella debería de ofrecer esa información que seguro dispone de ella y que no la está poniendo a disposición".

"Y que nos gustaría saber si ella, aún sabiendo cosas que son irregulares o supuestamente ilegales, se ha callado o es que no las conoce", ha agregado Moreno, para quien "es imposible imaginar que siendo la número dos y persona de máxima confianza de Sánchez y la número dos del PSOE", no se "entere" de asuntos como los referidos a Koldo García.

Para Moreno, la comparecencia de Montero en la comisión de la SEPI de este lunes ha sido "oportuna" y ha considerado que una de las "causas por las que no quiere soltar el acta de diputada en el Congreso, una cosa sorprendente siendo candidata a la Junta", es porque es una candidata de "ida y vuelta" que cuando vea que esto no le "va bien, volverá a Madrid" y para estar "aforada".

"Porque si no, no tiene otra explicación, un comportamiento tan poco natural como presentarte a una elecciones (andaluzas) y no dejar el acta de diputada en el Congreso", ha dicho.

