Moreno promete "más bajadas de impuestos" y medidas en vivienda para "facilitar la emancipación" de unos 13.000 jóvenes

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, interviene en el debate de investidura. A 29 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). El actual presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha comprometido este lunes, durante su discurso en el debate de investidura que ha comenzado a afrontar en el Parlamento andaluz, a impulsar "más bajadas de impuestos" si es reelegido, así como a adoptar medidas en materia de vivienda que permitan "facilitar la emancipación de al menos 13.000 jóvenes andaluces".

Así lo ha trasladado el también presidente de la Junta en funciones durante el discurso que centra este lunes la primera jornada del debate de su investidura en el Parlamento andaluz, en el que ha reivindicado la "ambiciosa reforma fiscal llevada a cabo en los últimos años" de la mano de su Gobierno, que, según ha defendido, "ha supuesto un auxilio" para la ciudadanía "frente a la inflación".

Moreno ha destacado en ese punto que los andaluces han "ahorrado 1.800 millones de euros al año en comparación con la fiscalidad" que su gobierno heredó del socialista que dirigía la Junta hasta el año 2018, y ha dicho que si es reelegido como presidente autonómico, se propone "continuar esta línea de acción" y "abordar más bajadas de impuestos".

En concreto, Moreno se ha comprometido a impulsar "una nueva rebaja de la tarifa autonómica del IRPF, para que las familias tengan más dinero para hacer frente a la inflación", así como "una deducción de 100 euros para gafas y lentillas a menores de 25 años", y una "deducción del IRPF para enfermos de ELA".

Asimismo, ha anunciado que mantiene su "compromiso de volver a suprimir el impuesto sobre el Patrimonio cuando acabe la limitación aprobada por el Gobierno" central, que, según ha criticado, "ha supuesto un ataque a la autonomía fiscal" de Andalucía.

VIVIENDA

En materia de vivienda, el presidente en funciones plantea "bajar los impuestos asociados" a esta cuestión "para reducir el esfuerzo que tienen que hacer las familias y favorecer también la emancipación de los jóvenes".

Moreno ha concretado que su "propuesta es adaptar reducciones fiscales al incremento que está sufriendo el precio de la vivienda, bonificar el impuesto de Sucesiones y Donaciones cuando haya una transmisión de vivienda entre hermanos, así como estudiar la ampliación" de la bonificación de dicho tributo "a otros grados de parentesco".

El candidato ha agregado que pretende "avanzar en otras bajadas fiscales, como la del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, actualmente en el 7%, para acercarlo a las comunidades que son líderes en esta materia".

Moreno ha subrayado que "la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles", incluidos los andaluces, y en esa línea ha destacado que "el precio de la vivienda en España es hoy un 7% más caro que el máximo registrado durante la burbuja inmobiliaria del año 2007, según los datos del propio Gobierno central".

"Algo no se habrá hecho muy bien cuando tanto ha subido la vivienda", ha apostillado el presidente del PP-A antes de agregar que "el acceso a la vivienda es motivo de angustia para numerosas familias que han sido afectadas por la burbuja inmobiliaria, pero, sobre todo, de manera muy especial para los más jóvenes, que ven claramente condicionado su proyecto de vida".

Por eso, según ha abundado Moreno, "la legislatura que ahora comienza tendrá la vivienda como una prioridad fundamental", para lo que propone "redoblar" su "esfuerzo e insistir en políticas realistas que se alejen del intervencionismo y también de la demagogia".

"La vivienda es un asunto complejo, que no tiene soluciones mágicas, pero sí tiene una dirección clara", que pasa, según ha continuado Moreno, por "más suelo disponible, más alquiler, más colaboración entre las distintas administraciones".

El candidato a la reelección ha puntualizado que Andalucía no parte "de cero" en esta materia, sino "todo lo contrario", porque la Junta ha "multiplicado por cuatro la promoción de vivienda de protección oficial, superando las 16.500 viviendas", así como ha impulsado "reformas importantes" como la conocida ley Lista y su reglamento, un "decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, y una nueva Ley de Vivienda" andaluza que "están permitiendo reducir la burocracia, facilitar que haya más suelo e incrementar la oferta de VPO", según ha valorado.

Moreno ha defendido que estas medidas dan a la Junta "credibilidad en un asunto en el que en el ámbito nacional ha habido más promesa que reforma, y mucha más demagogia que vivienda", ha opinado.

El presidente 'popular' ha sostenido que "uno de los problemas fundamentales para la nueva construcción es la disponibilidad de suelo", porque "sin suelo no hay vivienda, sobre todo en las grandes ciudades y en la costa".

"Por eso, en esta legislatura vamos a facilitar que se puedan destinar a la construcción de viviendas protegidas suelos" que están "vacantes, suelos que se iban a destinar a oficinas, a centros comerciales, que se podían destinar a uso turístico, así como suelos de equipamiento siempre que no sean de uso docente o sanitario", ha anunciado Moreno.

Ha comentado que "la aprobación de la segunda fase del 'Plan Vive' permitirá la promoción de 20.000 nuevas viviendas protegidas a precio asequible", así como que su gobierno apostará "por aumentar la oferta a través de la realización de 22.000 inmuebles".

PROGRAMA PARA JÓVENES

Moreno ha anunciado además que propondrá "un programa de primera vivienda joven que contemplará ayudas directas al alquiler, un sistema de aval público para facilitar el acceso a la compra de su primera vivienda, y la reserva específica de VPO, tanto en Andalucía como en propiedad para menores de 35 años".

También ha propuesto "un programa de ayudas al alquiler con opción de compra para menores de 35 años que permita descontar del precio de la vivienda el 100% de lo pagado en el alquiler", y ha agregado que con estas medidas quiere "facilitar la emancipación de al menos 13.000 jóvenes andaluces".

Por otro lado, Moreno ha trasladado un mensaje al Gobierno central, el de que "se respete" el "ámbito de competencia" de la administración andaluza, y en ese punto ha aludido al Plan Estatal de Vivienda, sobre el que la Junta ha presentado un conflicto de competencia, tras lo que ha indicado que el Gobierno andaluz "tendrá siempre la mano tendida a la colaboración con las corporaciones locales y con la Administración central, siempre que suponga un beneficio para Andalucía".

De igual modo, Moreno ha defendido la "necesidad" de dar "seguridad jurídica a los propietarios" de vivienda y de "luchar contra la ocupación", y ha avisado de que desde Andalucía se va a "seguir exigiendo que el Gobierno central, que es quien tiene las competencias en esta materia, haga las reformas legales necesarias para dar garantía y seguridad a quien tiene una vivienda y no la pone en alquiler, precisamente por miedo a la ocupación".

"La propiedad privada es un derecho fundamental que tenemos la obligación de proteger", ha sentenciado Juanma Moreno antes de concluir que, si obtiene "la confianza de la Cámara", desde su gobierno tomarán "todas las medidas" que estén en su mano "para defenderla".