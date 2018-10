Moreno: El PSOE-A "teme" perder el Gobierno andaluz y Susana Díaz está "dando largas" a un debate 'cara a cara'

Publicado 16/10/2018 14:25:41 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado que el PSOE-A "teme" perder el Gobierno andaluz en los próximos comicios del día 2 de diciembre. Esto es algo que se pone de manifiesto porque los socialistas están "utilizando las instituciones" para "bloquear" asuntos como la comisión de investigación de la Faffe disolviendo el Parlamento. Además, el popular ha criticado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, porque está "dando largas" a debatir cara a cara con él.

"Vemos al socialismo de siempre utilizando las instituciones y, por tanto, todo indica que el PSOE-A teme perder el gobierno en estas elecciones", ha aseverado este lunes a las puertas de la sede del PP en Génova donde se ha reunido el Comité Ejecutivo, presidido por el presidente del PP, Pablo Casado.

Por contra, el líder del PP-A se ha mostrado "muy optimista" ante las próximas elecciones andaluzas ya que, según ha dicho, "todo indica" que "tras 40 años de socialismo" habrá alternancia en la Junta andaluza y se va a dar la posibilidad "de que haya un bloque de cambio". "No sólo se respira optimismo en el PP andaluz, sino en el conjunto de la sociedad andaluza", ha añadido.

"Estamos con mucho optimismo e ilusión porque todos nos indica que por primera vez en 40 años de autonomía vamos a tener la posibilidad de que haya un bloque de cambio político al socialismo en Andalucía", ha asegurado. Además, Moreno ha dejado claro que el objetivo de su formación es "gobernar" y, por eso, va a salir a "sacar el mejor resultado y a gobernar Andalucía".

Preguntado por los debates que podrían darse entre los diferentes candidatos antes de los comicios, el líder del PP andaluz ha remachado que él va a debatir en "todos" los espacios que le ofrezcan y, además, ha dado la orden a los candidatos de PP para que también lo hagan.

Según ha dicho, los debates son "importantes para la opinión pública" y, de hecho, considera que deberían enfrentarse en un cara a cara el candidato "del futuro" del PP, que es él mismo, y la de la "Andalucía del pasado" que es Susana Díaz.

DÍAZ "NO QUIERE" UN CARA A CARA

Sin embargo, ha lamentado que Díaz esté "dando largas" a un debate en dichos términos "como se hace en las elecciones generales": "Me huelo que no quiere hacer el cara a cara conmigo", ha apostillado Moreno, quien ha augurado que la presidenta no quiere hablar de debates porque no va a poder justificar los últimos movimientos del Gobierno central del PSOE que está elaborando unos "malos presupuestos" que "ningunean" a Andalucía en medio de la "pelea interna" que hay, según él, entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Susana Díaz.

Sobre las manifestaciones de Susana Díaz en las que aseguraba que el PP y Ciudadanos están en una carrera por ocupar el espacio de la derecha en Andalucía, Moreno ha dicho que "hay que tener mucho descaro" para decir algo así cuando ella ha sido una presidenta que "se ha tirado un año y medio dedicada a sus intereses particulares" como las primarias del PSOE. Tras haber perdido la Secretaría General de su partido, Díaz "volvió a palos" a Andalucía a "acortar 100 días la legislatura". "Es evidente que ni le preocupa ni le ocupa Andalucía", ha sentenciado.

El popular ha apuntado, además, que las encuestas dicen que desde que se produjo el congreso nacional del PP el pasado julio, en el que se alzó con la presidencia del PP Pablo Casado, se está produciendo "una recuperación" de votos por dos vías: la del "abstencionismo" de aquellos que no votaron en las últimas elecciones y "van a volver al PP"; y la "vía del votante de Ciudadanos" que "vuelve al PP". Con todo, ha asegurado que Casado es "un estímulo" y "va a generar más atracción de votos" no sólo en Andalucía, sino en todas las elecciones a las que se presente el PP.