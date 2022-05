Moreno: "Desde el punto de vista humano no es agradable" que un expresidente como Griñán tuviera que ingresar en prisión

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha indicado este martes que, "desde el punto de vista humano, no es agradable ni apetecible" que alguien con más de 70 años de edad, que ha sido presidente del Gobierno andaluz como José Antonio Griñán, tuviera que "ingresar en la cárcel" como consecuencia de la sentencia que le condenó por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así la víspera de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) celebre a partir de este miércoles, 4 de mayo, la vista pública de los recursos interpuestos contra la sentencia de los ERE de la Audiencia Provincial de Sevilla por la que se condenó a los expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación.

Dicha sentencia de la Audiencia de Sevilla sobre el procedimiento de concesión de las ayudas sociolaborales indicaba que los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves eran en cada uno de los casos "plenamente consciente de la palmaria y patente ilegalidad de los actos" en que participaron.

Condenaba así a José Antonio Griñán por un delito continuado de prevaricación a diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y, en concurso medial con un delito continuado de malversación, a seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Manuel Chaves, su condena es de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.

Preguntado por la posibilidad de que Griñán tuviera que ingresar en prisión en función de lo que dictamine el Supremo sobre su recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial, Juanma Moreno ha comentado que él "no le desea mal a nadie", y "menos a personas que ya tienen una edad muy determinada".

"Entrar en la cárcel, eso es terrible", ha manifestado el presidente de la Junta, quien, no obstante, ha subrayado que no es él quien tiene que "dictaminar sentencias", sino que eso corresponde a "los jueces, y son ellos quienes tienen que, en términos profesionales, decidir si ha habido responsabilidades" y si las personas que las tengan deben "pagar" por ellas, y para eso "tendremos que esperar", ha agregado.

En todo caso, Moreno ha reiterado que, "desde el punto de vista humano, no es agradable ni apetecible" que "una persona por encima de 70 años, que ha sido presidente del Gobierno", tenga que "ingresar en la cárcel". "No es una imagen que me gusta", ha expresado.

"Desde el punto de vista institucional", en cambio, según ha continuado el presidente de la Junta, "si el Estado de Derecho funciona, y tiene que funcionar, son los jueces quienes tienen que dictaminar esa sentencia y se tiene que cumplir".

En esa línea, Moreno ha abogado por esperar a "ver lo que decidan" los jueces con "máxima independencia" y "sin ningún tipo de presión, y que tomen las decisiones que consideren más acertadas, ajustado a Derecho", ha concluido.