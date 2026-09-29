Moreno recibirá este jueves a Vivas en San Telmo: "Vamos a seguir al lado de nuestros hermanos ceutíes"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i) y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d) durante la rueda de prensa posterior a su encuentro en la ciudad autónoma. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado que recibirá en el Palacio de San Telmo al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el próximo jueves, 1 de octubre. Una visita institucional que tendrá lugar un mes después de la visita de Moreno a la ciudad autónoma, convirtiéndose en el primer presidente autonómico en acudir tras la entrada masiva de personas migrantes a finales del mes de julio.

"Ceuta y Melilla son una extensión de Andalucía. La sensación que nosotros tenemos es de humillación y de frustración y tengo que decir de tristeza, como si una parte de nuestra tierra haya sido tomada sin que haya ningún tipo de reacción razonable, sensata, organizada, efectiva, por parte del Gobierno de España", ha señalado Moreno este martes en su intervención en la apertura del Andalucía Investors Day de 'El Confidencial'.

En esta línea, el presidente del ejecutivo andaluz ha remarcado su apoyo a Ceuta "hasta la normalidad". "Vamos a seguir al lado de nuestros compatriotas, de nuestros amigos, de nuestros hermanos ceutíes y vamos a seguir trabajando hasta la normalidad", ha subrayado.

Fruto del último encuentro entre ambos mandatarios autonómicos, Andalucía se comprometió a "asumir los costes que haya que asumir" para promocionar a Ceuta en el ámbito turístico y empresarial. Asimismo, impulsaran un servicio de acompañamiento a las empresas andaluzas interesadas en desarrollar sus iniciativas en la Ciudad autónoma y desarrollarán el programa, que ya está dando sus primeros pasos, entre la Universidad de Granada, la Junta de Andalucía y Ceuta que tenga por objeto la innovación, la economía del conocimiento y la Inteligencia Artificial (IA).

Moreno, como vicepresidente del Comité de las Regiones, se comprometió a llevar al organismo europeo la situación de la ciudad autónoma.

MORENO PIDE "SENSIBILIDAD" PARA PROTEGER "LA FRONTERA SUR DE EUROPA"

Por otro lado, Moreno ha insistido en la petición de reconocimiento de Andalucía como "frontera sur de Europa". Asimismo, ha lamentado que "el narcotráfico se ha hecho fuerte en el sur ante la dejación que ha hecho el Estado de sus funciones".

"El estrecho de Gibraltar es un polvorín. Aquí están pasando muchas cosas, pero pueden ser cosas buenas y necesitamos el apoyo, la consideración, los medios y los recursos de Europa", ha explicado a la par que ha destacado el papel de Europa para proteger "otras fronteras vulnerables" como es el caso de Andalucía.

"Hasta ahora el gobierno español no ha querido atender a nuestras peticiones, pero deseamos que otros gobiernos entiendan la sensibilidad y entiendan que España necesita proteger, y Europa también, sus fronteras", ha aseverado.