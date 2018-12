Moreno reclama un acuerdo PP-Cs y después hablar con Vox, que cree que "no tiene intención de entrar en el gobierno"

Publicado 04/12/2018 10:55:19 CET

SEVILLA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha apostado por la necesidad de cerrar un bloque de acuerdo entre PP y Ciudadanos (Cs) que suponga un respaldo parlamentario "amplio" y, posteriormente, hablar con Vox para ver sus "pretensiones", formación que ha logrado 12 escaños en estas elecciones y que el dirigente 'popular' cree que "no tiene intención de entrar en el Gobierno".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Moreno ha dicho que no ha hablado con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y que lo único que le ha escuchado decir es que su formación "no será obstáculo para el cambio", pero cree que su estrategia no pasa por entrar en el Gobierno andaluz.

"Vamos a hacer primero un gran bloque PP-Cs, con un programa común de reformas y luego hablamos con Vox; hay que construir la casa por los cimientos y no por el tejado", ha apuntado el líder del PP-A, para quien existe "una oportunidad única, y puede ser que irrepetible, de cambiar después de 40 años, por lo que PP-A y Cs tienen que llegar a un acuerdo cuanto antes".

No obstante, el candidato del PP-A ha indicado que aún no ha hablado con el portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín, más allá de una breve conversación la noche electoral tras conocerse los resultados. Según ha apuntado, está esperando unos días a que a Cs se le pase esa "sensación tan extraña y que nadie entiende" de querer optar a la Presidencia de la Junta "cuando tiene menos porcentaje, menos votos y menos escaños".

Tras asegurar que hay tiempo para negociar porque hasta el 27 de diciembre no se configura el Parlamento, Moreno ha recordado que Marín dijo durante la campaña electoral que apoyaría al PP-A si tenía un solo voto más, por lo que "estamos alucinados" con la reacción de Cs, "que no la entienden ni sus propios votantes y así me lo trasladan por la calle".

ADVIERTE DE UN NUEVO "VIRAJE" DE CS HACIA EL PSOE-A

A su juicio, el posicionamiento de Cs puede deberse a que "la preferencia" de esta formación siempre ha sido el PSOE-A y puede haber un nuevo "viraje". "Tengo la sensación de que otra vez están virando hacia Susana Díaz para echarla un salvavidas con el que rescatarla en una situación final de mandato", ha apostillado.

Moreno ha subrayado que estas elecciones estaban "por encima de ideologías" y que los ciudadanos tenían que optar entre cambio o continuidad. "Han votado al cambio y si Cs les defrauda probablemente no se pueda volver a presentar en Andalucía porque no obtendrá respaldo alguno", ha señalado el presidente del PP-A.

Preguntado sobre la posibilidad de que el PSOE-A se abstenga para hacer presidente a Marín, Moreno ha dicho que lo ve "imposible", así como también se abstenga Podemos. "Conociendo al socialismo andaluz y a Susana Díaz me parece inverosímil, si no está Susana Díaz puede ser posible", ha manifestado.

En este contexto, Moreno se ha mostrado dispuesto a aceptar los apoyos de "cualquier fuerza democrática". "El PP-A tiene las ideas muy claras y siempre he pensado que la primera clave es Ciudadanos, pero esta formación está desorientada y despistada", ha aseverado el presidente del PP-A, quien ha incidido en que antes del 27 de diciembre debe haber un acuerdo entre ambas formaciones "si queremos cambio".