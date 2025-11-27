Moreno reclama al Gobierno "los recursos que hasta ahora no pone para combatir las bandas de narcotráfico" en Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), junto al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre (d), se dirige al hemiciclo del Parlamento andaluz para intervenir en el último Debate de la Comunidad Autónoma de la actual legislatura. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha comprometido este jueves a reclamar a diario al Gobierno de España los recursos que "hasta ahora no pone" para que las fuerzas y cuerpos de seguridad "puedan combatir en igualdad de condiciones a las bandas mafiosas que manejan el narcotráfico" en esta comunidad autónoma.

Así lo ha manifestado el presidente durante su discurso en el debate del estado de la Comunidad que ha abierto a mediodía de este jueves en el Pleno del Parlamento, el último de la presente legislatura y que se prolongará hasta este viernes.

Moreno ha advertido de que "la Policía y la Guardia Civil no tienen efectivos suficiente para luchar contra el narcotráfico, que es un problema creciente" en Andalucía, donde, en los "últimos ocho años, el narcotráfico ha crecido hasta tal punto que vulnera la propia dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la dignidad, también, del pueblo andaluz", según ha avisado el presidente.

En ese punto, el jefe del Ejecutivo andaluz ha recordado que "muy pronto se cumplirán dos años del asesinato de dos guardias civiles en Barbate" (Cádiz), y "hace pocos días policías nacionales fueron atacados en una emboscada en Isla Mayor" (Sevilla).

Tras ello, ha aseverado que "las Fuerzas de Seguridad del Estado trabajan por nuestra seguridad, y tenemos que garantizar también la suya", porque --ha remarcado-- "se merecen todo el apoyo y el respaldo y los recursos que hasta ahora no pone el Gobierno de España", que, desde la Junta de Andalucía, "vamos a reclamar todos los días para que puedan combatir en igualdad de condiciones a las bandas mafiosas que manejan el narcotráfico en Andalucía", según ha avisado el presidente antes de concluir que "tenemos que erradicar el narcotráfico en Andalucía, y para eso el Gobierno tiene que atender" esas "peticiones".