Moreno reitera que Andalucía no asumirá la "trampa" de la quita de deuda y niega "órdenes" de Génova

SANTANDER 3 Sep.

SANTANDER 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha reiterado este miércoles que su Gobierno no asumirá la "trampa" de la condonación de deuda de las comunidades que aprobó ayer el Consejo de Ministros, y ha querido dejar claro que él no ha recibido "órdenes" de la dirección nacional del PP sobre la posición que hay que mantener ante este asunto.

"A mí órdenes no me puede dar nadie; los únicos que me pueden dar órdenes son los andaluces", ha manifestado Juanma Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación en Santander, tras ser preguntado sobre si ha recibido alguna orden de Génova respecto a la posición a mantener ante la condonación de la deuda.

"Yo tengo unos jefes que son los andaluces y andaluzas, y esos son los únicos que me pueden imponer a mí un criterio", ha manifestado Juanma Moreno, quien ha expresado que "el resto de personas ni de estructura política lo pueden hacer y no lo han hecho". Ha indicado que no le consta ni ve al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que estuvo al frente de la comunidad de Galicia, "dando una orden de esa naturaleza".

Juanma Moreno ha señalado que el rechazo de su Gobierno a la condonación de la deuda obedece al hecho de que "no beneficia" a Andalucía, una comunidad que lo que necesita es un nuevo modelo de financiación autonómica, y, por ello, ha pedido a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que cumpla su compromiso de convocar en este mes de septiembre una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar ese debate.

Ha insistido en la "trampa" que supone el anteproyecto de ley sobre la condonación de la deuda que aprobó ayer el Consejo de Ministros, que es fruto de un "acuerdo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ERC. Según Moreno, es sólo "una solución" para Cataluña, después de que durante una década, los partidos independentistas "derrocharan recursos públicos y endeudaran hasta unos niveles máximos" a esa comunidad a Cataluña.

"Y para resolver ese problema nos han hecho una especie de café para todos que no es útil", ha indicado el presidente andaluz, quien ha recalcado que su Gobierno no va a "caer" ni va "a participar en este juego que nos ha montado la señora Montero exclusivamente para satisfacer un acuerdo con ERC y Cataluña que no beneficia a Andalucía".

Juanma Moreno ha recordado que la propia Montero decía "textualmente", cuando era consejera de Hacienda en el anterior gobierno andaluz del PSOE, que se aceptaría "ninguna quita de deuda, por muy buena que fuese, si antes no había un nuevo modelo de financiación autonómica".

Asimismo, ha añadido que Montero ayer también tuvo que dejar claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros "que los intereses que se puedan quitar a las comunidades autónomas no se pueden utilizar para gasto social o para gasto educativo".

Juanma Moreno ha insistido en que esa condonación de la deuda no es "útil" para Andalucía porque es una de las comunidades "con menos deuda por habitante" y no necesita instrumentos del estado para estabilizar su propia deuda, porque se ha hecho "un esfuerzo de restar deuda y, por tanto, salimos a los mercados financieros de manera ordinaria".

El anteproyecto de ley sobre condonación de deuda, según Moreno, lo que provoca es "estimular el endeudamiento y, en definitiva, premiar a las comunidades autónomas que más se han endeudado en detrimento de las que hacemos un esfuerzo para reducir la deuda".

"No vamos a participar en este juego político que lo único que busca es mantener a Sánchez en la Moncloa", ha sentenciado Juanma Moreno. "Andalucía no va a coger la manzana, los andaluces no somos tan ingenuos", ha apuntando.

El presidente andaluz ha insistido en que la condonación de la deuda es una "operación para salvar" a Sánchez "en esta situación absolutamente caótica y de supervivencia absurda que no va a llevar a nada" ni al propio presidente ni a España, porque es una "agonía permanente".