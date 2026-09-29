Moreno reivindica el "compromiso histórico" con la selección y espera que España juegue en Sevilla en el Mundial 2030

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el acto de recepción del trofeo de la Copa del Mundo en el Parlamento. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado satisfecho por acoger este martes en Sevilla el partido de la selección española ante Croacia, correspondiente a la segunda jornada de la UEFA Nations League, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Moreno ha reivindicado el "compromiso histórico entre Andalucía y la selección" y ha expresado su deseo de que el combinado nacional dispute algún partido en Sevilla durante el Mundial de 2030.

En una entrevista con Canal Sur Radio durante el descanso del partido, recogida por Europa Press, Moreno se ha mostrado feliz por que la selección, "bicampeona del mundo", haya vuelto a disputar un encuentro en territorio español y, en concreto, en Sevilla, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, al que ha definido como un "talismán para la selección" y ha destacado la afición sevillana y andaluza.

Asimismo, ha puesto en valor "el toque de balón, el dominio, la técnica, la conjunción y el compromiso que tiene el equipo". "Hay un equipazo, tanto los que están en el banquillo como los que están en el campo", ha señalado. "Esta selección, además, por lo que vemos en las categorías inferiores, sobre todo por la juventud que tiene, creo que, si se cuida y tenemos suerte, vamos a tener unos años muy bonitos y brillantes de la selección española", ha afirmado.

En este contexto, ha asegurado que "en estos años me he esforzado mucho no solamente en recuperar el estadio de La Cartuja, sino también en firmar acuerdos con la Federación para que la selección juegue partidos aquí, tanto oficiales, como no oficiales". "El compromiso es histórico", ha asegurado, señalando que "el vínculo que hay entre Andalucía, y Sevilla en particular, con la selección española es un compromiso eterno; de muchos años, de entrega, de pasión y de ilusión". "Donde asegurandomejor se encuentra la selección española y más apoyo tiene por parte de los aficionados, es en Andalucía y en Sevilla", ha afirmado.

Con respecto al Mundial de 2030, Moreno ha destacado la "suerte" de que Sevilla vaya a ser una de las sedes mundialistas y ha expresado su deseo de que la selección española pueda disputar algún encuentro en la ciudad. "Vamos a ver qué equipo nos toca, pero estaría bien que nos toque ahora España", ha apuntado.

El presidente andaluz se ha mostrado convencido de que será un Mundial "muy especial", no solo porque España ejercerá como anfitriona, sino también porque llegará a la cita como vigente campeona del mundo. "Estoy convencido de que ese Mundial va a ser muy especial, primero porque España juega en casa y, segundo, porque somos los actuales campeones del mundo", ha señalado.

A su juicio, estas circunstancias harán del campeonato "un Mundial muy interesante", aunque también supondrán una dosis añadida de presión para el combinado nacional por el hecho de jugar ante su público. "Va a ser un Mundial muy interesante, también con mucha presión para la selección por el hecho de jugar en casa y, después, con alguna incógnita que hay que despejar", ha apuntado.

Entre esas incógnitas se encuentra precisamente el escenario de la gran final. Moreno ha mostrado su preferencia por que el partido decisivo se dispute en España y, más concretamente, en Madrid. "Esa final mundialista debe ser en España por razones obvias, porque España ha sido la que ha impulsado la candidatura, que es una candidatura ibérica", ha argumentado.

Por último, ha defendido que España, como país impulsor de la candidatura y con una amplia tradición futbolística, debería acoger el último partido del campeonato. "La campeona del mundo, la que tiene más tradición futbolística y más títulos, en España, debería ser evidentemente en Madrid", ha concluido.