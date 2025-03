Moreno reivindica al PP como la "opción razonable" para hacer las cosas "mejor" sin "cesiones" que maltraten a andaluces

HINOJOSA DEL DUQUE (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha reivindicado este jueves a su partido, el PP, como "la opción razonable, necesaria y oportuna en estos tiempos de tantas incertidumbres", y ha valorado además el cambio que, a su juicio, ha propiciado dicha formación en Andalucía desde que gobierna la comunidad --desde enero de 2019-- "sin hacer cesiones" ni que "nos maltraten a los andaluces".

Son ideas que el presidente andaluz ha trasladado durante su intervención en el acto de inauguración de la nueva sede local del PP en Hinojosa del Duque (Córdoba), al que también han asistido, entre otros, el secretario general del PP-A, Antonio Repullo; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el presidente provincial del PP de Córdoba, Adolfo Molina.

Juanma Moreno ha aprovechado la ocasión para valorar el "proyecto de realidad y de futuro" que ha construido el PP, que está "cambiando Andalucía" desde el Gobierno de la Junta "gracias al esfuerzo de todos", según ha añadido el presidente, que en ese sentido ha defendido que la Andalucía de hoy "no es la que era antes", en los casi 40 años de gobiernos socialistas, de forma que es "una comunidad respetada" y "en muchos casos admirada" que "con orgullo mira al futuro con ilusión".

"Es verdad que nos quedan cosas por hacer y que tenemos cosas que mejorar, pero lo que no cabe ninguna duda, o nadie puede discutir, es que la Andalucía que hemos construido desde este proyecto político, centrado en Andalucía, en las personas, en los problemas" de la región, "ha mejorado nuestra tierra", ha razonado Moreno en esa línea.

Así, ha reivindicado que ahora, "cuando se habla de Andalucía, se habla de empleo, de progreso, de tecnología, de futuro, y ya no de corrupción y de tantas cosas que desgraciadamente se ha oído durante tantos y tantos años", y ha aseverado que así se ha conseguido "con mucho trabajo, con mucha dignidad" y "humildad".

ESPAÑA, "UN GRAN PAÍS AHORA MISMO MAL GOBERNADO"

De igual modo, Moreno ha aludido al contexto nacional y ha opinado que España es un "gran país" que está "ahora mismo mal gobernado", y ha animado a los militantes y simpatizantes del PP que han asistido a la inauguración de dicha sede a demostrar que los 'populares' "somos capaces de hacer las cosas mejor que los demás", y "que nosotros no tenemos que decir hoy una cosa y mañana la contraria, como está pasando en el Gobierno de España", ha apostillado.

En esa línea, el presidente de la Junta ha defendido que los 'populares' son capaces de llevar gobernando "seis años y dos meses sin casos de corrupción en Andalucía", a pesar --ha lamentado-- "de que todos los días me presentan una denuncia, una querella y no sé cuántas más cosas contra mí".

"Podemos hacer las cosas y podemos hacerlas mejor", ha incidido Moreno, que ha animado a la militancia a "convencer a los vecinos de que la opción que representa el Partido Popular es una opción razonable, necesaria y oportuna en estos tiempos de tantas incertidumbres" en los que "necesitamos seguridad" y "gente normal, que no nos mienta la cara, que cumpla razonablemente con las promesas que ha hecho", y que "mire por el interés general de este gran país que hemos construido y que se llama España", ha añadido.

Y todo eso, según ha continuado Moreno, "sin hacer cesiones, sin que nos maltraten a los andaluces", y en ese punto el presidente se ha declarado "cansado" de que "permanentemente se hagan cesiones" desde el Gobierno que preside Pedro Sánchez "a partidos minoritarios, independentistas, 'chiquititos', que no representan a la mayoría del país".

ALUSIONES A PUIGDEMONT

Ha aludido entonces al líder de Junts per Catalunya y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para preguntar "cómo puede ser que un señor que está a 2.500 kilómetros de aquí, que además es un prófugo, decida el futuro de todos y que nos imponga a los andaluces qué migración tenemos, cuántos recursos vamos a tener y qué futuro vamos a tener en Andalucía".

"¿Quién es y quién se cree ese señor para marcarle el futuro a un gran país como España y a nueve millones de andaluces?", ha seguido preguntando Juanma Moreno, quien a continuación ha cuestionado "cómo puede un presidente de un país histórico" como España "ceder al chantaje permanente por permanecer un día más en el poder", y "dónde está la dignidad" de "no vender a un país de casi 50 millones de habitantes y de 500 años de historia a los intereses de una sola persona que sólo quiere romper España".

El presidente andaluz ha sostenido que eso "sólo se puede combatir de una manera, con la razón, con los datos, con la convicción, con la sensibilidad, con la capacidad de trasladarle a los ciudadanos la necesidad de hacer un cambio en nuestro país y de seguir transformando España y Andalucía", y "para eso está esta sede" que el PP ha inaugurado este jueves en Hinojosa del Duque, ha añadido.

Moreno ha concluido su intervención animando a los militantes a seguir "trabajando" como hasta ahora "para seguir creciendo, seguir ensanchando y seguir construyendo un futuro mejor, porque al final, más pronto que tarde, yo me marcharé de esta responsabilidad y vendrá otro, vendrá otra y me relevará", como "es normal, lo sensato y oportuno", pero "quiero irme de aquí con la mirada limpia y con una Andalucía mejor de la que yo me encontré", ha advertido para finalizar pidiendo a los militantes que le ayuden a "construir un porvenir mejor" para "nuestros hijos y nietos, porque ese va a ser el gran legado que les vamos a dejar", ha proclamado el líder del PP-A.