Moreno retoma este martes su agenda pública en el homenaje anual en el Parlamento andaluz a Blas Infante

La Cámara recordará un año más al 'Padre de la patria andaluza' el día de su nacimiento aunque aún disuelta tras las elecciones del 19J

SEVILLA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, retomará este martes, 5 de julio, su agenda pública de convocatorias al asistir al tradicional acto institucional que se celebra anualmente en el Parlamento en homenaje a Blas Infante, reconocido en el Estatuto de Autonomía como 'Padre de la Patria Andaluza', y de cuyo nacimiento en Casares (Málaga) se cumplen ese día 137 años.

Desde la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 19 de junio, Juanma Moreno ha presidido dos reuniones semanales del Consejo de Gobierno ya en funciones --ambas en miércoles, los días 22 y 29 de junio--, y este martes hará lo propio con la reunión del Ejecutivo, que esta semana vuelve a celebrarse en su día habitual.

Sin embargo, la agenda institucional del presidente en funciones ha permanecido despejada de actos desde el día 20 de junio, cuando participó con un vídeo en el acto de presentación, en París, de la candidatura de Málaga a la Exposición Internacional de 2027 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible', que se celebraría del 5 de junio al 5 de septiembre.

La última convocatoria de Moreno como presidente del PP-A se produjo el pasado 24 de junio, cuando presidió en Sevilla la Junta Directiva Autonómica que analizó el resultado de dichos comicios, en los que los 'populares' se alzaron con una mayoría absoluta traducida en 58 escaños en el Parlamento andaluz.

HOMENAJE CON LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SIN CONSTITUIR

En esta ocasión, el acto de conmemoración del nacimiento de Blas Infante coincide con el periodo de transición entre la undécima y la duodécima legislatura de la autonomía andaluza, que arrancará el próximo 14 de julio con el Pleno de constitución del Parlamento surgido de las referidas elecciones del 19J.

De esta manera, y según han confirmado a Europa Press fuentes de la Cámara andaluza, el acto institucional no contará este año, a diferencia de lo que es habitual, con intervenciones de representantes de los grupos parlamentarios, que aún están pendientes de constituirse de cara a la XII Legislatura.

El homenaje a Blas Infante por el aniversario de su nacimiento comenzará así a las 9,30 horas en el Patio del Recibimiento de la sede del Parlamento andaluz, ante el busto de la figura del padre de la patria andaluza que se ubica en ese espacio.

Intervendrán en el acto la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet; el presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, y el vicepresidente de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás, según han informado las mismas fuentes, que han confirmado que este año no habrá discursos de representantes de los grupos porque, al estar aún disuelto el Parlamento, éstos aún no se han constituido.

Además, se espera contar con la asistencia en este evento de miembros del Consejo de Gobierno en funciones, de la mesa de la Diputación Permanente --órgano que vela por los poderes de la Cámara cuando, como ahora, ha expirado el mandato parlamentario y hasta que se constituya el nuevo Parlamento--, y otras autoridades como el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández.

No obstante, Vox no tiene previsto asistir a este homenaje a través de su representante en la mesa de la Diputación Permanente, según han confirmado a Europa Press fuentes de esta formación, que ya en los años de la undécima legislatura, la primera con representantes de este partido en el Parlamento, se ausentó de este acto al entender que la "patria andaluza" que reivindicaba Blas Infante "no deja de ser un nacionalismo autonómico que busca dividir a los españoles".

Tradicionalmente, este acto incluye una ofrenda floral ante el busto de Blas Infante y concluye con la interpretación del himno de Andalucía.