Moreno se reúne con Vox en vísperas de la ronda de contactos del presidente del Parlamento para la investidura

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al secretario general del PP-A, Antonio Repullo. Imagen de archivo. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Delegaciones del PP andaluz y de Vox han celebrado en la tarde de este lunes 22 de junio un nuevo encuentro en el Parlamento autonómico para buscar un acuerdo que permita desbloquear la investidura del 'popular' Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía en la XIII legislatura autonómica después de que el PP-A se quedase a dos escaños de la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes presentes en la reunión, que ha sido adelantada por el diario ABC de Sevilla, que asegura que el propio Moreno ha manifestado al término del encuentro que aún no hay un acuerdo cerrado con la formación que lidera Santiago Abascal. "Ya quisiera yo", ha comentado.

La reunión, segunda que trasciende desde el inicio formal de las conversaciones entre PP-A y Vox con presencia de Moreno el pasado 9 de junio, tiene lugar justo un día antes de que el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, inicie la ronda de contactos con los grupos políticos para proponer un candidato a la investidura. Este martes se reunirá con representantes de PP-A, PSOE-A y Vox y un día después cerrará la ronda con Adelante Andalucía y Por Andalucía.

El propio presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes en Jerez de la Frontera que espera celebrar "cuanto antes" el primer debate de investidura para poder aprobar los futuros presupuestos autonómicos "en tiempo y forma" que, según ha indicado, "van tarde".

"Espero que ese diálogo que tenemos, una vez autoexcluida a la izquierda, abierto con Vox sea fructífero, razonable, sensato y productivo para el interés general de los andaluces", ha señalado este mediodía en una atención a los medios durante la inauguración del Centro de Salud Esperanza de la Yedra.

Sobre el estado de las conversaciones con Vox, Moreno comentó entonces que "no hay novedades" e insistió en la "discreción" de las mismas con el objetivo de "anteponer el interés general de los andaluces a cualquier otro por muy legítimo que sea".