El presidente del Parlamento andaluz abre este martes con Moreno la ronda de consultas preceptiva para la investidura

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno (i), felicita al diputado del PP-A Jesús Aguirre (d), tras haber sido elegido con los únicos votos de su partido, como presidente del Parlamento de la XIII Legislatura. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (PP-A), abrirá este martes, 23 de junio, con el líder y candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, la preceptiva ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios para la propuesta de candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía tras las elecciones del pasado 17 de mayo, en las que el PP-A ganó con 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta que se logra con 55 en la Cámara andaluza.

La ronda de consultas se celebrará entre este martes y este miércoles en el Salón de Protocolo, y, según ha confirmado el Parlamento en una nota, comenzará a las 10,00 horas con la representación del PP-A, que estará encabezada por su presidente, Juanma Moreno, y continuará con las representaciones del PSOE-A y de Vox, a las 10,45 y las 11,30 horas, respectivamente.

Por parte del PSOE-A, está previsto que acuda a esta cita la secretaria general y portavoz parlamentaria, María Jesús Montero, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Tras las citas con el PP-A, PSOE-A y Vox --los tres grupos con más representación, con 53, 28 y 15 escaños, respectivamente--, la ronda de consultas continuará ya el miércoles, 24 de junio, con los representantes de los grupos Adelante Andalucía y Por Andalucía que lideran José Ignacio García y Antonio Maíllo, respectivamente.

Para el mismo miércoles hay convocada, además, una reunión de la Mesa del Parlamento --órgano de gobierno de la Cámara--, a las 12,00 horas, y una de la Junta de Portavoces a las 13,30 horas.

El presidente de la Cámara debe realizar esta ronda de consultas "de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y 138.1 del Reglamento de la Cámara", y se va a llevar a cabo en orden "de mayor a menor representación parlamentaria", comenzando por ello con el PP-A y terminando con el grupo Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida (IU), Podemos y Movimiento Sumar, entre otras formaciones de izquierda.

NEGOCIACIONES ENTRE PP-A Y VOX

La ronda de contactos coincide en el tiempo con las negociaciones que PP-A y Vox han abierto con el objetivo de alcanzar un acuerdo para la "gobernabilidad" de Andalucía, toda vez que ambas formaciones suman 68 escaños en esta legislatura, 13 por encima de los 55 que marcan la mayoría absoluta.

El propio presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, participó en la primera reunión que con ese fin desde el PP-A mantuvieron el pasado 9 de junio con representantes de Vox en el Parlamento andaluz, un encuentro que tanto desde filas 'populares' como desde el partido que en Andalucía lidera Manuel Gavira calificaron como "cordial", y que precedería a nuevas reuniones con las que avanzar en dicha negociación.

Este mismo lunes, 22 de junio, Juanma Moreno ha aprovechado su participación en el acto de inauguración del centro de salud Esperanza de la Yedra en Jerez de la Frontera (Cádiz) para expresar su deseo de que se celebre "cuanto antes" el primer debate de investidura al que se presentaría como candidato, para, en el caso de revalidar la opción de seguir gobernando, poder aprobar los futuros presupuestos autonómicos "en tiempo y forma".

La semana pasada, Moreno también quiso dejar claro que "Andalucía va a seguir siendo referente de estabilidad, de confianza y de avance si todos aplicamos la sensatez tan necesaria en estos tiempos y ponemos el interés general por encima del legítimo interés particular".

LOS PASOS PARA EL DEBATE DE INVESTIDURA

El Parlamento andaluz celebró el pasado 11 de junio la sesión constitutiva de la XIII legislatura, en la que fue reelegido el diputado del PP-A Jesús Aguirre como presidente de la Cámara con los votos del Grupo Popular.

Tras este hito, el Reglamento del Parlamento, consultado por Europa Press, establece en su artículo 138.1 que "el presidente o presidenta" de la Cámara autonómica, "previa consulta a los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria, propondrá un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía" en un plazo, "como máximo", de "quince días" hábiles "desde la constitución del Parlamento o desde la dimisión del presidente o presidenta".

De esta manera, Jesús Aguirre deberá proponer, como presidente del Parlamento, candidato a la investidura en un plazo de 15 días hábiles a contar desde el pasado 11 de junio.

Posteriormente, el Estatuto de Autonomía detalla en su artículo 118, sobre la elección del presidente de la Junta de Andalucía, que el candidato propuesto para optar a la investidura "presentará su programa al Parlamento" y, "para ser elegido", deberá, "en primera votación, obtener mayoría absoluta".

"De no obtenerla, se procederá a una nueva votación cuarenta y ocho horas (48) después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple en la segunda o sucesivas votaciones", precisa el Estatuto.

La misma norma aclara que, en caso de "no conseguirse dicha mayoría, se tramitarán sucesivas propuestas" de candidatos a la presidencia de la Junta "en la forma prevista", y si, "transcurrido el plazo de dos meses a partir de la primera votación, ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones".

Hasta ahora, esta posibilidad no se ha materializado en la historia de la autonomía andaluza, y no ha sido necesario repetir la convocatoria de elecciones al no ser posible la investidura de un candidato a la presidencia de la Junta al margen de si su partido hubiera ganado o no con mayoría absoluta en las elecciones correspondientes.