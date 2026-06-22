Moreno pide celebrar el primer debate de investidura "cuanto antes" para poder aprobar presupuestos "en tiempo y forma"

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene ante los medios en una imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este lunes que espera celebrar "cuanto antes" el primer debate de investidura para poder aprobar los futuros presupuestos autonómicos "en tiempo y forma".

"Espero que ese diálogo que tenemos, una vez autoexcluida a la izquierda, abierto con Vox sea fructífero, razonable, sensato y productivo para el interés general de los andaluces", ha señalado en una atención a los medios durante la inauguración del Centro de Salud Esperanza de la Yedra en Jerez de la Frontera (Cádiz).

Moreno ha confirmado que se reunirá con el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, este martes dentro de la ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la investidura al frente del ejecutivo regional.

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