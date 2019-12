Moreno: "Sánchez ha roto los puentes y es el obstáculo. Es una pena no tener socialistas de Estado como los de 80 y 90"

Publicado 06/12/2019 14:52:39 CET

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este viernes que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "ha roto los puentes" para alcanzar un acuerdo con el PP de cara a una posible investidura y entiende que él constituye además el "gran obstáculo" para un consenso.

"Es una pena que no tengamos socialistas como los de la década de los 80 y los 90, socialistas de Estado que sí pensaban en España y que estaban dispuestos a hablar con el PP", ha afirmado Moreno, a preguntas de los periodistas, antes de asistir al acto oficial con motivo del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, considera "evidente" que Sánchez "ha decidido y optado por una opción política con Podemos, ERC y otras fuerzas políticas", por lo que "a partir de ahí ha roto los puentes y no permite otra opción".

"Me sorprende que a estas alturas Sánchez no haya devuelto la llamada al PP, que a las 48 horas se fundiera en un abrazo con el líder de Podemos, Pablo iglesias y me sorprende el camino trazado por Sánchez, antagónico al del PP", sentencia.

Por ello, considera que la opción más sensata para Sánchez en estos momentos sería "romper esos acuerdos, girar 180 grados y buscar el constitucionalismo" como "única opción".

Moreno lamenta que la "incertidumbre política" y el desarrollo de "posibles pactos con partidos políticos que no respetan, que no acatan y que no quieren la Constitución y todo lo que representa de concordia". Por ello, ha pedido al PSOE que "piense en constitucionalismo, en concordia y unidad".

Al hilo de ello, ha marcado la "diferencia importante" que considera que existe entre Vox y ERC, ya que afirma que con la primera "siempre" que ha acordado algún asunto "el primer artículo ha sido la firma del respeto a la Constitución", pero "a Esquerra no lo he visto hacerlo". "La Constitución podrá cambiarse solo si hay consenso político, social y una mayoría que lo permita, algo que ahora no se da", concluye.