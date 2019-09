Moreno señala que no se dan las condiciones para una abstención del PP "porque Sánchez no ha querido"

Actualizado 02/09/2019 11:00:57 CET

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, durante la entrevista en Canal Sur Radio - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRES) -

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, ha señalado este lunes que ahora mismo no se dan las condiciones para una abstención del PP ante una investidura del presidente en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, porque el socialista "no lo ha querido".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Moreno ha explicado que no es partidario de que se repitan las elecciones ante los "nubarrones importantes" que tiene que afrontar el país, como la guerra comercial entre Estados Unidos y China; el Brexit, que puede tener un "enorme impacto" en Andalucía, o por que estar sin gobierno durante meses provoca que se pierdan muchas oportunidades.

No obstante, el presidenta andaluz apunta que "el problema que tenemos es que cuando uno quiere tener una mayoría tiene que trabajarse esa mayoría y Sánchez se ha ido de vacaciones a Doñana y ha estado tumbado en la tumbona esperando a que le arreglen los problemas, y así no se arreglan".

Ha lamentado que el líder socialista "no es capaz" de ponerse de acuerdo ni con los que son de su misma ideología", al tiempo que ha avisado de que "no es fácil convencer a las bases del PP de ayudar a formar Gobierno a un señor que fue el autor del 'no es no', que impulsó una moción de censura que expulsó a Rajoy de Gobierno por la puerta de atrás, que no tiene una política económica clara o que vemos apoyando a Bildu".

"Sánchez no pone nada a favor", ha advertido Moreno, que ha considerado que si el presidente en funciones realmente quiere conseguir la abstención del PP para su investidura, tendría que explicar su política, tanto económica como territorial, "y todo eso plasmarlo en un documento".

Por tanto, el jefe del Ejecutivo andaluz ha afirmado que "ahora mismo no se dan las condiciones para una abstención del PP porque Sánchez no lo ha querido".