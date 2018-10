Moreno a Susana Díaz: "Intuía que no le iban bien las cosas, pero no que iba tan a la desesperada"

Publicado 28/09/2018 17:08:03 CET

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, se encuentra a la "desesperada" y le ha recordado que el Partido Popular "tiene la confianza de los andaluces y ganó" las últimas elecciones generales en la comunidad.

Moreno se ha pronunciado así en su cuenta en Twitter después de que Susana Díaz, también a través de su cuenta en esta red social, replicara este viernes al presidente del PP, Pablo Casado, que no insulte a los andaluces, "que 'no somos de peor condición' por no votar al PP".

El presidente del PP-A acusa a Susana Díaz de atribuir a Pablo Casado la expresión "de peor condición". "No entrecomille palabras que Pablo Casado no ha dicho. Eso es mentir", le ha dicho.

"Intuía que no le iban bien las cosas, pero no que iba tan a la desesperada", según traslada Moreno a Susana Díaz, quien "ignora que el Partido Popular tiene la confianza de los andaluces y ganó las últimas elecciones". Moreno se ha mostrado convencido de que pronto habrá en Andalucía "un nuevo gobierno".