Moreno "se teme lo peor" del nuevo decreto de vivienda si parte de "planteamientos ideológicos" y "celeridad electoral"

1121064.1.260.149.20260929104229 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en la apertura del Andalucía Investors Day de 'El Confidencial'. A 29 de septiembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha dicho que "se teme lo peor" del decreto con nuevas medidas de vivienda que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros este martes, y ha advertido de que "nada bueno" puede salir de un decreto "unilateral", que se apruebe "sin negociar con el resto de fuerzas políticas, desde planteamientos claramente ideológicos y desde la celeridad electoral".

Así lo ha señalado el presidente andaluz durante su intervención en la apertura del encuentro 'Andalucía Investors Day' organizado por el diario digital 'El Confidencial' en Sevilla, en el que se ha referido al tema de la vivienda como "un problema" que "no es fácil de resolver".

En esa línea, Moreno ha advertido de que "quien quiera venir a resolver" un problema "complejo" con "titulares elocuentes, o con populismo, sin duda alguna lo único que va a generar es mayor frustración y melancolía en la población", y frente a ello ha defendido que "primero" hay que "decirle a los ciudadanos que es difícil de resolver, porque hay muchos actores que intervienen" en esta materia.

Tal como señalara también este pasado lunes en el acto de una entrega de llaves de viviendas en Sevilla, Moreno ha sostenido que "lo mejor que se puede hacer con la vivienda es gestionar y sacar la ideología de la gestión", por lo que ha insistido en apostar por "más gestión y menos ideología", porque "ideologizar un problema, como tantas y tantas cosas que se han hecho en los últimos años, no conlleva la resolución" del mismo.

El presidente de la Junta ha apuntado que "España no es un país superpoblado" como Japón, sino que tiene "una extensión de más de medio millón de kilómetros cuadrados, con grandes extensiones donde no hay edificación", por lo que "no es normal que tengamos un problema de vivienda, que haya un desfase tan grande entre la oferta y la demanda y, como consecuencia de ese desfase, los precios evidentemente son muy altos".

Moreno ha subrayado que este problema "no es fácil resolver", pero ha sostenido que "sí se puede empezar a resolver si hablamos claramente de los problemas que tiene la vivienda", entre los que ha citado el de la materia prima, "el suelo", sobre el que hay que tener "un tratamiento totalmente diferente" al que se realiza actualmente, según ha opinado el presidente, que ha defendido que hay que "facilitar ese suelo".

"No puede ser que tengamos suelo congelado, como hemos tenido en Andalucía durante muchos años", según ha advertido en esa línea el presidente de la Junta, que en ese punto ha reivindicado que actualmente la andaluza es la comunidad autónoma que "más viviendas construye de España", gracias a que desde la Junta se ido sacando "suelo público" que "estaba inerte" y "en el que se va a poder construir casi 45.000 viviendas".

El presidente ha indicado además que "la vivienda también afecta mucho a los desarrollos urbanísticos fundamentales", y ha advertido de que las administraciones ponen "muchas trabas, mucha burocracia, muchos impuestos, que todavía dificultan aún más esa enorme tarea".

En ese punto, ha apuntado que "no hay varitas mágicas, pero sí hay trabajo y hay soluciones", y ha señalado que el que Andalucía sea "la primera comunidad en construcción de vivienda de España irá ayudando a paliar" la diferencia entre oferta y demanda, así como ha subrayado que esta comunidad es "la tercera, con vocación de ser la segunda el próximo año, en vivienda de protección oficial, para personas que tienen dificultades o son más vulnerables, especialmente los jóvenes".

LA "SEGURIDAD JURÍDICA" COMO ALGO "FUNDAMENTAL"

De igual modo, Moreno ha reivindicado la importancia "fundamental", en su opinión, de la "seguridad jurídica", y se ha referido entonces al decreto que negocian los socios de coalición del Gobierno de Pedro Sánchez, del que ha advertido de que "si sale sin la reflexión debida con los profesionales, con los actores del suelo, nos vamos a encontrar otra vez con un titular que no va a beneficiar en nada el problema que tenemos de la vivienda".

Moreno ha defendido entonces que este tema se debe tratar "con realismo", y que se trate "también a los jóvenes como adultos", así como que se hagan "las reformas" que haya que hacer "de profundidad y de calado para que la vivienda deje de ser un problema en un país" donde "no debería serlo, porque no somos Japón, somos España, tenemos cerca de 50 millones de habitantes y más de medio millón de kilómetros cuadrados", ha abundado.

"EL INTERVENCIONISMO NO FUNCIONA"

Tras señalar que se teme "lo peor" del decreto que apruebe el Consejo de Ministros, Moreno ha aseverado que "el intervencionismo y la falta de seguridad jurídica ya se ha demostrado que no funciona", tras lo que ha advertido de que hay "ahora mismo en zonas de Andalucía un 30% del mercado del alquiler retenido", y eso "significa que los propietarios no ponen su vivienda en alquiler", algo que ha atribuido a "miedos" a cuestiones como que "no te ocupen tu vivienda y que te tires un año y medio en litigio judicial para que la abandonen, con los costes judiciales" que eso conlleva.

"Todo ese tipo de cosas está generando una enorme inquietud" que al final conlleva "una contracción del alquiler", según ha advertido Juanma Moreno antes de concluir pidiendo "cuidado con lo que se hace, porque después las consecuencias son graves".