Archivo - Tranvía de Jaén circulando en pruebas. - JUNTA - Archivo

JAÉN 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha apuntado fecha para la entrada en funcionamiento del tranvía de Jaén: "si las pruebas en blanco van bien, os vais a montar en el tranvía estas navidades", ha afirmado.

Así lo ha indicado este martes en un mitin de su partido en Ifeja, en el que también han participado el presidente provincial del partido, Erik Domínguez; el cabeza de lista al Congreso, Luis Mariano Camacho, y la candidata a la Alcaldía de la capital, Isabel Azañón.

Durante su intervención, ha opuesto la "falta de gestión" del Gobierno al trabajo de las administraciones gobernadas por su partido y ha puesto como ejemplo a la provincia jiennense, "que llevaba 40 años olvidada por parte del socialismo".

Por ello, la Junta se ha "volcado" con ella y ha "trabajado con cosas que estaban prácticamente enterradas", recuperando proyectos prácticamente "desde cero". Entre ellos, ha aludido al tranvía, que no ha funcionado más allá de en pruebas desde su implantación en 2011.

"El 30 de noviembre comenzamos las pruebas en blanco, lo que se llama simulación de servicio comercial. Si esas pruebas en blanco van bien, os digo que os vais a montar en el tranvía estas navidades. Estas navidades vamos a poner en marcha el tranvía para el disfrute, el uso de los ciudadanos de Jaén de una vez por todas", ha resaltado.

Moreno ha defendido que "había que ponerlo en marcha" tras "170 millones" invertidos y ha resaltado "algunos cambios que van a ser interesantes en materia de seguridad, que es donde más dinero" se ha gastado.

Igualmente, la Junta va "a reactivar" la Autovía del Olivar, con el tramo Martos-arroyo Salado, ya en construcción "con 36 millones de euros" y seguirá "a lo largo de estos cuatro años para avanzar de manera definitiva" en esta "importante" vía.

"Vamos a seguir trabajando en el nuevo edificio del Materno Infantil de Andújar o la puesta en marcha y operativa el cien por cien del Hospital de Cazorla o los cinco nuevos centros de salud y tres consultorios que se han abierto en la provincia", ha comentado.

Por otro lado, ha valorado el crecimiento del territorio jiennense en materia turística y la aprobación de la primera Estrategia del Olivar, especialmente importante para Jaén, principal productora mundial de aceite de oliva, y ha reivindicado una PAC "fuerte y justa".

Moreno, además, se ha detenido en "la reindustrialización de Andalucía" y ha situado como "exponente" a Linares. Una ciudad donde, tras el cierre de Santana en 2011, "ya hay 20 empresas que se han constituido en el Parque de Santana", que "han invertido 100 millones de euros y están creando más de 500 empleos.

"Lo más positivo es que hay otros 40 proyectos, algunos de ellos incluso de inteligencia artificial, que va a multiplicar por 10 el número y la capacidad productiva, no solamente de Linares, sino del conjunto de la provincia de Jaén", ha manifestado.