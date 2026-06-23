Moreno traslada a Aguirre que convoque "lo antes posible" debate de investidura mientras PP-A sigue negociando con Vox

El presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre (i), recibe al líder y candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (d), en el marco de la ronda de contactos para la elección de candidato a la Presidencia de la Ju - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha solicitado este martes al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, que convoque "lo antes posible" el debate de investidura. En este momento, siguen las negociaciones entre PP-A y Vox, sin que ninguno de los dos partidos haya informado de en qué punto se encuentran.

Juanma Moreno se ha reunido este martes con Aguirre, en la sede del Parlamento, con motivo de la ronda que éste ha iniciado con los grupos políticos para la propuesta de candidatura a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Moreno ha trasladado a Aguirre su intención de presentarse a ese debate de investidura como candidato del partido que ganó las elecciones del pasado 17 de mayo, según ha informado el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, a los medios de comunicación al término de la reunión.

"Acabo de trasladar al presidente del Parlamento nuestro deseo de que la investidura se celebre lo antes posible. Trabajamos en un buen acuerdo para Andalucía y esperamos que el diálogo dé resultados pronto", ha indicado Juanma Moreno en su cuenta en la red social X al término de su encuentro con Aguirre. Según ha apuntado, "los andaluces merecen un gobierno de estabilidad cuanto antes".

Por su parte, Martín ha expuesto que Juanma Moreno ha transmitido al presidente del Parlamento "una idea muy clara y es que Andalucía no tiene un minuto que perder y, en este sentido, le ha pedido que dentro de lo posible y una vez que escuche a los portavoces parlamentarios, lo antes posible y sin dilación se convoque el Pleno de investidura".

"Esta es la idea, que Andalucía no tiene un minuto que perder, y no es que le interese a Juanma Moreno o al Gobierno de Andalucía, es que es lo que le interesa a los andaluces", ha recalcado Martín, quien ha añadido que "necesitamos que el nuevo gobierno se ponga en marcha y, para ello, hay que ir a un pleno de investidura".

Toni Martín no ha concretado si Juanma Moreno tendría los votos suficientes de cara a ese pleno de investidura para ser investido presidente de la Junta de la XIII legislatura.

Por ello, en este momento y "dentro de la normalidad democrática", hay dos grupos parlamentarios, PP-A (53 escaños) y Vox (15 escaños), que están dialogando y ejerciendo la democracia, frente a trs grupos de la izquierda, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, "que se han autoexcluido del diálogo y de la democracia". "Prefieren desde el minuto uno decir que por activa y por pasiva van a intentar impedir que Andalucía tenga un gobierno, lo antes posible", ha apuntado.

Ha señalado que, en este momento, el diálogo entre PP-A y Vox "avanza y se está desarrollando con normalidad", y, sobre la convocatoria "lo antes posible" del debate de investidura, ha señalado que la intención es que "no se pare el Parlamento ni los pasos que hay que ir dando para que Andalucía tenga un gobierno".

Toni Martín no ha desvelado en qué situación se encuentran las negociaciones con Vox porque es fundamental mantener la discreción y no "radiarlas".

Ha indicado que Juanma Moreno no ha trasladado a Aguirre el "número de escaños ni de votos con los que cuenta o no cuenta" de cara a ese debate de investidura. En este momento, según ha insistido, "se están desarrollando conversaciones entre dos fuerzas políticas que unidas conseguirían que hubiera más votos de los necesarios" para que Moreno fuera investido presidente, y "en esa situación estamos".

"Las posibilidades de ese pleno de investidura es que se consigan los votos necesarios o que cuando concluya y se vote, no haya los votos necesarios; eso es lo que puede pasar ahora mismo y ninguna de las dos posibilidades está cerrada", ha agregado el portavoz del Grupo Popular.