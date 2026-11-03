Moreno ve "deleznable" que Puente no asuma responsabilidades y carga contra Sánchez: "Es quien lo mantiene"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno atiende a los medios de comunicación. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que mantenga en su puesto al ministro de Transporte y Movilidad, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que le ha costado la vida al menos a 69 personas.

"Me parece algo absolutamente deleznable en una democracia, ya no solamente del señor Puente, sino la responsabilidad del señor Sánchez que es el que lo mantiene. Aquí si ha habido un fallo humano ha sido el fallo humano del señor Sánchez de mantener a un equipo incompetente al frente del Ministerio de Transporte", ha señalado este martes en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' en Telecinco.

En esta línea, ha asegurado que Puente debería haber presentado su dimisión tras el accidente en Adamuz (Córdoba) del pasado enero. "Es inadmisible que tras un segundo accidente catastrófico como él como hemos vivido, que ni el ministro ni nadie haya asumido una sola responsabilidad", ha aseverado.

Asimismo, Moreno ha lamentado "el maltrato hacia los andaluces" por parte del ejecutivo central en falta de inversión en infraestructuras. En este sentido, ha señalado que la línea ferroviaria andaluza es "la única que sigue manteniendo un sistema de seguridad obsoleto" y que "en ocho años y medio solo se ha hecho tres kilómetros y medio de autovía nueva en Andalucía, en una comunidad que tiene una extensión similar a la de Portugal".

"A mí no me cabe otra explicación que teniendo fondos europeos, los Next Generation, teniendo recursos, teniendo capacidad, no hayan cambiado el sistema de seguridad pudiendo hacerlo desde el año 2021 que se adjudicó esa obra. Yo no puedo entenderlo salvo que haya negligencia, incapacidad y falta de voluntad por parte del gobierno del señor Sánchez", ha afirmado.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha reclamado al ejecutivo central soluciones ante el corte de la línea ferroviaria con Andalucía, poniendo el foco en el aumento de frecuencia de las línea aéreas y su limite en los precios.