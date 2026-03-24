Moreno ve "nervioso" al PSOE por la convocatoria electoral y no percibe "repunte": "Montero no genera ilusión"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - María José López - Europa Press

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este martes que ve muy "preocupado" y "nervioso" al PSOE con la convocatoria de las elecciones autonómicas el próximo 17 de mayo por la situación que vive en este momento ese partido y ha considerado que su candidata a la Junta y actual vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, no genera "mucha ilusión".

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, ha manifestado que ha elegido el 17 de mayo porque considera que es la fecha "más idónea para facilitar la máxima participación teniendo en cuenta un poco la gincana del calendario con las fiestas de primavera", como la Semana Santa, la feria de Sevilla y la romería de El Rocío.

Ha añadido que llevar las elecciones a junio, mes en el que se celebraron en el año 2022, supondría incluso "coincidir también con la visita" del Papa a España, de manera que, a su juicio, "la única fecha limpia" que quedaba sin ningún tipo de evento social o institucional es el 17 de mayo.

A la pregunta de si cree que el PSOE puede tener un repunte en las elecciones andaluzas, ha indicado que él no lo ve ni en los sondeos que está haciendo el PP-A ni en otras encuestas que se han hecho públicas en los últimos meses ni en la propia "calle".

Ha considerado que el PSOE, por lo que también se ha visto en las elecciones que se han celebrado en otras comunidades en los últimos meses, que está en un "decaimiento de sus posibilidades" y ha añadido que Montero "no representa ningún cambio porque lleva veintitantos años en la política" y estuvo en los anteriores gobiernos del PSOE-A en Andalucía, mientras que es una "extensión" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

"No creo, no veo, ni siento, por lo que yo sé y por lo que yo me muevo en Andalucía, que ella pueda representar ese cambio o que pueda representar, como ha dicho, la ilusión hacia un futuro mejor", ha añadido el presidente andaluz y candidato a la reelección.

Ha insistido en que los socialistas están "en una etapa un poquito perdidos" y la fecha del 17 de mayo los ha abocado a tomar decisiones antes de lo previsto, como la salida de Montero del Ejecutivo nacional.

En cuanto a si confía en revalidar la mayoría absoluta con la que ha contado en esta legislatura, ha indicado que los andaluces nos vamos a jugar el 17 de mayo "algo muy importante, o una mayoría sensata y que genera confianza" o "meternos en un lío" como en el que está metido Sánchez o los presidentes de las comunidades autónomas en los que el PP, siendo la lista más votada, no ha logrado mayoría absoluta.

"Vamos a ver lo qué sucede", ha añadido Moreno, quien ha reconocido que Vox es una "fuerza política fuerte" a la que hay que tener "en cuenta" a la vista de los resultados que ha tenido en otras comunidades.

No obstante, se ha mostrado "que incluso muchos votantes de Vox van a confiar en la estabilidad y en la serenidad que puede generar un gobierno" como el que él representa.