Moreno ve a PSOE-A y Adelante en "trincheras ideológicas" y les pide "sentido común y unión" frente a la crisis

SEVILLA, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este jueves al PSOE-A y a Adelante Andalucía de estar en "trincheras ideológicas" en lugar de arrimar el hombro para ayudar en la reconstrucción económica y social de Andalucía por la crisis que ha generado la pandemia de Covid-19, de ahí que les haya reclamado "sentido común" y "unión" para resolver los problemas de Andalucía entre todos.

Moreno se ha pronunciado así en el transcurso de la pregunta que le ha planteado durante la sesión de control en el Parlamento el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, que ha afeado a sendas formaciones que no estén sentadas en la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia constituida en la Cámara autonómica.

El jefe del Ejecutivo, que ha comenzado su intervención subrayando el "comportamiento ejemplar" que está dando la sociedad andaluza en esta pandemia, ha hecho hincapié en que la salida de la crisis debe hacerse, precisamente, "con implicación de toda la sociedad" mediante una alianza "puntual" que alcancen todos por Andalucía.

Ha explicado que esa alianza para reconstruir Andalucía tiene dos patas. Por un lado, la referida comisión en la que "han participado más entidades que nunca en historia del Parlamento, como CEA, ATA, UGT, CCOO, Cerme, la Mesa del Tercer Sector, alcaldes, aunque no los socialistas, universidades, o el Defensor del Pueblo".

"¿A quién le puede molestar que vengan a dar su punto de vista sobre cómo reconstruir Andalucía?", ha preguntado el presidente antes de advertir de que todas estas entidades "merecen un mínimo respeto para que el PSOE-A y Adelante se sienten en sus escaños olvidando trincheras ideológicas".

Y es que, a su juicio, es "incomprensible" que ambas fuerzas políticas no estén sentadas en la comisión andaluza. De hecho, Moreno opina que no participar en este órgano "es uno de los mayores errores históricos que ha cometido el PSOE-A, que debe estar a la altura y está a tiempo de reconsiderar su postura".

Por todo, ha pedido al PSOE-A y a Adelante "que reflexionen" porque "no es comprensible y no hay excusa ninguna" para no participar.

Entretanto, Moreno ha proseguido explicando que la segunda pata de la referida alianza son los foro sectoriales que está manteniendo el Gobierno andaluz con la sociedad andaluza, "nos reunimos con muchos sectores para escucharles, para compartir ideas y para todos juntos proponer medidas que sea acertadas, porque nadie está en la verdad absoluta, así seremos más eficaces".

"Este es el gran objetivo que me he marcado, pido cierta colaboración y sentido común, ya habrá tiempo para trincheras, para la bronca política y para arañar un puñado de votos, pero eso la sociedad ahora no lo entiende", ha subrayado el presidente, que ha pedido a las fuerzas de izquierdas centrarse en este momento histórico porque "si todos sumamos esfuerzos, ponemos nuestra parte de talento, unimos nuestros ángulos de visión, si tiramos de nuestra experiencia y si empujamos en la misma dirección, estoy convencido de que Andalucía puede ser uno de los grandes ejemplos de resurgir de recuperación económica y social".

Previamente, el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, ha subrayado el "éxito" de la comisión de recuperación de Andalucía tras la Covid-19, que ha terminado ya la fase comparecencias y trabaja en los informes de las distintas subcomisiones antes de la elaboración del dictamen final, mientras ha lamentado que el PSOE-A "se haya bajado del barco" de una comisión que con más de 120 participantes, "ha contado con lo mejor de la sociedad andaluza" y "ha sido uno de los viajes más maravillosos que ha hecho este Parlamento".

Ha recordado que "a pesar de que fueron los socialistas quienes pidieron la puesta marcha de esa comisión en la Cámara autonómica, no han querido trabajar y han pretendido que otros no trabajemos", punto en el que ha afeado al PSOE-A que no hayan participado ni sus alcaldes ni los presidentes de diputaciones socialistas ni el presidente de la FAMP.

"Quienes ha pasado por la comisión nos han pedido que trabajemos más que nunca y que lo hagamos juntos, no han pedido que dejemos de hablar tanto y escuchemos más, que prioricemos los intereses de Andalucía a los de los partidos; pero el PSOE-A ha preferido limitarse a aplaudir al 'Gobierno de Pedro y Pablo' cada vez que castigan a Andalucía", ha censurado.

En este sentido, ha criticado que la comunidad "aparezca a la cola en el reparto por habitante de los Fondos Covid", y ha avanzado que el PP-A pedirá que el dictamen de la comisión incluya la exigencia al Gobierno de España de aplicar "unos criterios de reparto equitativos" que primen la población, el desempleo y la renta, "tal y como ha pedido el Gobierno de España en la UE".

Además, el PP-A quiere que el dictamen incluya el rechazo a que cualquier acuerdo sobre el reparto de fondos "se haga a costa de quitar dinero de la PAC".