Moreno vuelve a apelar a los socialistas: "Por encima de Sánchez está la dignidad de Andalucía y del PSOE, defiéndanla"

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha invocado este jueves en el Pleno del Parlamento el Estatuto de Autonomía de 2007 para proclamar que "nos mandata a que defendamos con uñas y dientes la igualdad entre andaluces, vascos, catalanes y gallegos", antes de recriminar al PSOE su defensa de la figura de Pedro Sánchez, convencido de que "por encima de Sánchez está la dignidad de Andalucía, del PSOE, defiéndanla".

El presidente andaluz se ha expresado en estos términos ante una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, sobre la defensa de la igualdad de los españoles, quien ha apelado a que "entendamos qué nos jugamos en todos estos debates", en referencia a las contraprestaciones a nacionalistas vascos y catalanes asociadas a la posible investidura de Sánchez.

Moreno, quien ha proclamado que "la defensa de la igualdad de los andaluces es un pilar básico para el Gobierno de Andalucía" y que "cohesionar Andalucía supone hacer un esfuerzo importante", ha sostenido que "el PSOE quiere que uno de los artículos del Estatuto de Autonomía no lo defendamos", para proclamar que "por ahí no vamos a pasar", mientras ha reprochado a este partido que "no me alcanza a entender lo que es un disparate" por cuanto ha evocado que "lo decían hace dos meses: que el referéndum y la amnistía no cabían en la Constitución".

El presidente de la Junta, quien se ha lamentado de que la aspiración de Sánchez de continuar como presidente del Gobierno "obligar a un partido con más de un siglo a cambiar de opinión", ha deducido que "la Presidencia del Gobierno es importante, pero no a cualquier precio", para evocar entonces que "siempre se ha escuchado de boca de dirigentes del PSOE hablar de igualdad, de hacerlo con vehemencia" y que, por ello, "pese a que es un concepto que es de todos, había conseguido patrimonializarlo".

Tras invocar la igualdad ante la Justicia por la posibilidad de una amnistía para el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros políticos catalanes condenados por el procés, se ha preguntado "qué les explico a los miembros del Comité de las Regiones" al respecto, antes de lamentarse de que "a Puigdemont le habíamos conseguido aislar, no pintaba nada en Bruselas, vivía en el ostracismo político y una vicepresidenta del Gobierno va a verlo" y de augurar que "un presidente se sentará con un prófugo a negociar", ha colegido que esas cesiones del PSOE hacia los nacionalistas catalanes "no es razón política de una convicción, es una respuesta política por necesidad, por un puñetero sillón".

MARTÍN: PSOE LE TIRA UN MISIL AL ESTATUTO Y PIDE PROFUNDIZAR EN ÉL

Toni Martín ha sostenido en su turno de intervención que la igualdad de los andaluces con el resto de españoles está en peligro "si definitivamente decae la actual investidura de Alberto Núñez Feijóo y finalmente asistimos a otra en la que un prófugo de la justicia ha abierto la taquilla por la que un todavía hipotético candidato sin escrúpulos está dispuesto a pasar y pagar, eso sí, con dinero y derechos de los demás".

Durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico, Martín ha tildado de "irónico" que el PSOE, que "pretende profanar ese principio de igualdad, y por lo tanto hundir a Andalucía en la desigualdad respecto a otras comunidades" trate de desviar la atención con propuestas legislativas para profundizar en el autogobierno, según una nota de este partido.

"Primero le tiran un misil al Estatuto y después nos piden que profundicemos en él", ha subrayado, antes de reclamar que "más que profundizar en el Estatuto, lo que hay que hacer es respetarlo y no atacarlo, que es lo que están haciendo ustedes".

Ha instado al PSOE andaluz a que le pida a Sánchez "respeto para Andalucía, por ejemplo con la financiación que nos corresponde, y que nos niega desde que es presidente".

Martín ha lamentado que el PSOE "ha pasado en 40 años de lo sublime de protagonizar el grito de la autonomía de Andalucía a lo inconfesable de querer venderla a cambio de votos que conviertan su derrota en las urnas en el salvavidas que les permita mantenerse en el gobierno de España".

Ha cuestionado a los diputados socialistas sobre el valor de su palabra cuando hace un año, con motivo del inicio de la XII Legislatura, se comprometieron a acatar la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

"¿Mantienen ustedes su juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto, o ahora sólo se refiere a acatar lo que haga Pedro Sánchez para ocupar un sillón que ha perdido en las urnas, aunque ello suponga traicionar la Constitución y el Estatuto de Autonomía?".

Ha defendido que el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo celebrado esta semana ha sido el de la igualdad de todos los españoles, lo que permite que "hoy hablemos en esta Cámara con la cabeza bien alta y la dignidad íntegra e impoluta porque dijimos que en el PP defenderíamos el Estado de Derecho, la Constitución, y que España es un conjunto de ciudadanos libres e iguales, costase lo que costase, y así ha sido".

"Si definitivamente no prospera, se frustrará algo tan importante como la seguridad de seguir siendo iguales que el resto de los españoles", ha señalado, "y en cambio tendremos la investidura de la desigualdad, porque eso es lo que garantiza Pedro Sánchez, la desigualdad de todos los españoles, desigualdad que pretende consumar primando a unos a cambio de sus votos en detrimento de los demás".

Martín ha recordado que, entre algunas de las condiciones que han puesto las formaciones independentistas para su apoyo se encuentra una deuda histórica de hasta 450.000 millones de euros.

"Y pagadores de este convite somos el resto de españoles, entre ellos los andaluces", ha adelantado, para apuntar a continuación que en el caso de Andalucía, que representa el 18% de la población de España, esa cifra que reclaman supondría que "nuestra Comunidad tendría que poner 83.000 millones de euros".

"O lo que es lo mismo, el presupuesto total de Andalucía durante dos años completos, o 20 veces los fondos destinados a inversiones", ha comparado, "calculen cuántos hospitales, centros educativos, carreteras, supondría para Andalucía saldar la supuesta deuda que reclaman los independentistas catalanes".

"Mientras podamos evitarlo desde este Parlamento, lo evitaremos", ha asegurado, para concluir que "el Gobierno de Sánchez no es que puedan ser las siete plagas para España y Andalucía, es que son muchas más", entre las que ha enumerado la amnistía para prófugos, el indulto a los condenados, la ley del 'solo sí es sí', la financiación autonómica o las rebajas de penas a malversadores o "el perdón a los sediciosos". "Eso no son siete plagas, eso es el apocalipsis", ha remachado su razonamiento.