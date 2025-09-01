Motril (Granada) convoca una concentración silenciosa este martes tras confirmarse el asesinato machista

MOTRIL (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

Un minuto de silencio va a recordar este martes a las 12,00 horas en Motril a la mujer de 54 años cuya muerte en esta ciudad de la costa de Granada el pasado 24 de agosto se investiga como asesinato machista según ha sido confirmado este lunes por el Ministerio de Igualdad, unos hechos por los que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de un hombre de 54 años que era su expareja.

La agenda institucional del Ayuntamiento de Motril ha informado de que la concentración ha sido convocada en la Plaza de España, donde está ubicado el consistorio motrileño, con la asistencia prevista de la alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, y miembros de la corporación local, entre otras autoridades. No es la única institución que promueve para este martes actos en señal de repulsa en tanto el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha informado de la programación de un minuto de silencio a las 10,00 horas en la sede de la Subdelegación, en la capital granadina.

Según ha informado el Ministerio de Igualdad, este lunes, en un comunicado, existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. La víctima no tenía hijos menores de edad. Por su parte, fuentes del caso explicaron a Europa Press la semana pasada que tanto el detenido como su expareja figuraban en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), del Ministerio del Interior.

Además, explicaron que sobre el investigado pesaban medidas cautelares ordenadas por un juez; en concreto, una orden de alejamiento de su expareja. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informó a través de sus redes sociales el pasado miércoles, en un mensaje consultado por Europa Press, de que recababa datos sobre este suceso, cuya investigación ha confirmado como asesinato machista este lunes.

El servicio de emergencias 112 recibió en torno a las 10,35 horas del domingo 24 una llamada de sanitarios del 061 después de que estos requirieran la presencia de la Policía Nacional en el domicilio, en la zona de El Varadero, donde asistieron a la mujer por una intoxicación etílica, y a la que finalmente trasladaron a un centro hospitalario de Granada, donde falleció.