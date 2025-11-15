Motril (Granada) decreta tres días de luto por la muerte del exalcalde Pedro Álvarez y lamenta su fallecimiento

Archivo - Ayuntamiento de Motril en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL - Archivo

MOTRIL (GRANADA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Motril (Granada) ha expresado su profundo pesar por el fallecimiento de Pedro Álvarez, quien fue alcalde de la ciudad entre 2004 y 2007, y ha decretado tres días de luto oficial en su memoria. Álvarez falleció en la noche del viernes 14 de noviembre, a los 72 años.

Según ha informado el Consistorio en una nota, vinculado al Ayuntamiento desde 1979 como funcionario, desempeñó también responsabilidades en la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía en Granada entre 1996 y 2002. Tras su etapa al frente del gobierno municipal, regresó a su puesto de funcionario hasta su retirada.

El Ayuntamiento ha transmitido su más sentido pésame a la familia, amistades y compañeros de Pedro Álvarez, destacando su dedicación y compromiso con la ciudad a lo largo de toda su vida profesional.