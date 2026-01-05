Motril (Granada) reactiva su Cabalgata de Reyes tras la mejora de las previsiones meteorológicas

Coronas de los Reyes Magos. - AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 5 (EUROPA PRESS)

La Cabalgata de los Reyes Magos de Motril (Granada) sí recorrerá finalmente las calles de la localidad costera esta noche ante la mejoría de las previsiones meteorológicas que llevaron inicialmente a suspenderla.

La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha dado la noticia en el acto de entrega de las llaves de la ciudad a Melchor, Gaspar y Baltasar y ha explicado que se ha optado por un recorrido más corto.

Está previsto que la Cabalgata salga a partir de las 20,00 horas desde Ronda del Mediodía, avenida de Salobreña, calle Nueva, calle Cruces, calle Ancha hasta su finalización junto al Estadio Municipal Escribano Castilla.

También el Ayuntamiento de Armilla ha decidido mantener la celebración de la tradicional Cabalgata de Reyes; aunque debido a la probabilidad de precipitaciones ha preparado un recorrido alternativo, reducido, y con un final distinto, en el Pabellón Cubierto del Complejo Deportivo Rafael Machado Villar.

En Huétor Vega por ejemplo, al igual que se ha hecho en Granada capital, se ha adelantado la salida a las 11,00 horas, aunque se prevé que realice el recorrido habitual hasta llegar a Huerta Cercada, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.