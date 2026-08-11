Motril (Granada) refuerza la seguridad en las playas con motivo del eclipse solar

MOTRIL (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Motril (Granada) ha establecido un dispositivo especial con motivo del eclipse solar previsto para este miércoles 12 de agosto, a partir de las 18,00 horas, ante la previsión de una importante afluencia de ciudadanos a las playas de Motril en particular y de la Costa Tropical en general.

Desde el Consistorio se recomienda a las personas que tengan previsto desplazarse hasta el litoral planificar el desplazamiento con suficiente antelación, con el objetivo de evitar congestiones y facilitar tanto la circulación como el acceso a las distintas zonas de playa. Además, es fundamental conocer en profundidad las horas en las que se va a desarrollar el eclipse, con su máximo planificado para las 20,37 horas.

Para distribuir la afluencia y evitar concentraciones de tráfico el Ayuntamiento recomienda utilizar de manera alternativa los principales accesos a las playas a través de la avenida Nuestra Señora de la Cabeza, Rambla de las Brujas y la carretera de Playa Granada. Se recomienda, asimismo, utilizar el transporte público en la medida de lo posible, especialmente durante las horas de mayor afluencia.

Las personas que se desplacen en vehículo particular dispondrán de las zonas habituales de estacionamiento, además de otros espacios habilitados para la jornada. Entre las zonas previstas se encuentran los estacionamientos situados junto al Restaurante Katena, las zonas del paseo marítimo frente al camping, frente al chiringuito Espeto y Hoyo-19, junto a Villa Astrida y en la zona de Los Moriscos. A estas se suma una nueva zona de estacionamiento habilitado al comienzo de Playa Granada, junto al campo de prácticas de golf.

Se recomienda respetar en todo momento la señalización y las indicaciones de los agentes encargados de la regulación del tráfico, evitando estacionamientos que puedan dificultar la circulación o el acceso de los vehículos de emergencia.

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Con motivo del evento, el Ayuntamiento de Motril ha previsto un dispositivo especial de seguridad, con un incremento de efectivos de la Policía Local en la zona de playas para reforzar las labores de seguridad y la gestión del tráfico.

El dispositivo estará complementado por la permanencia del servicio de socorrismo hasta las 21,30 horas y por efectivos de Protección Civil que estarán desplegados por diferentes zonas del litoral para ofrecer una mayor cobertura y atención a los usuarios.

Desde el Área de Seguridad Ciudadana se hace un llamamiento a la responsabilidad y colaboración ciudadana, recomendando planificar los desplazamientos, utilizar preferentemente el transporte público y atender en todo momento las indicaciones de los servicios de seguridad, emergencias y socorrismo.