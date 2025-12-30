El Movimiento Ciudadano de Córdoba pide que la Mesa de Movilidad supervise obras clave y la vuelta de bicis públicas

Avenida de las Ollerías de Córdoba. - CONSEJO DEL MOVIMIENTO CIUDADANO (CMC)

CÓRDOBA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba ha remitido a los órganos municipales competentes su propuesta de convocar la Mesa de Movilidad, "que tras su constitución no ha vuelto a reunirse" para, entre otros temas, intervenga en proyectos clave de la ciudad actualmente en definición, como el de la reforma de la avenida de Medina Azahara o el de Ollerías, para que "se garantice en ellos la preferencia peatonal, vehículos de movilidad personal y el transporte público".

Además, el CMC ha trasladado en una nota cuestiones como la revisión del funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), "que aún coincide provisionalmente con las zonas Acire, planteando nuevas áreas en base a datos de contaminación acústica"; así como reimplantar el sistema de bicicletas públicas en alquiler, "que estuvo funcionando desde el año 2003 y se retiró en 2018".

Capítulo aparte, ha dicho que "también hay temas que preocupan como la renovación permanente de la señalización horizontal y vertical, la segunda fase del repintado de pasos de peatones, mantenimiento de pivotes de defensa de carril bici y de zonas peatonales, además de la recuperación del mantenimiento de los carriles bici, ya que estamos sin empresa contratada para ello".

Otros asuntos son "las reformas participadas en los barrios de nuevo crecimiento y que se están dotando de equipamientos, comercios y vecindario residentes; la ampliación y respeto de los aparcamientos vecinales --las llamadas zonas naranja--, la instalación de 'miniestaciones' de carga de coches eléctricos en espacios de la calzada para evitar que el peatón pierda espacios de tránsito y la ampliación de la red de carriles bici y ciclocalles debidamente señalizadas, recuperando los proyectos que no se ejecutaron con los fondos Edusi, y entre los que el CMC cita la avenida de Manolete, el Puente de San Rafael y el Viaducto de Electromecánicas".