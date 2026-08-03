Movimiento Sumar Córdoba ve en el "ataque vandálico" al monumento de Maimónides "una agresión a la democracia"

Monumento de Maimónides en Córdoba vandalizado con una esvástica nazi. - ANDALUCÍA ENTRE TOD@S

CÓRDOBA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar Córdoba ha expresado este lunes su "más absoluta indignación y condena ante el ataque vandálico perpetrado" en la capital cordobesa contra el monumento de Maimónides, "uno de los cordobeses más universales de nuestra historia", en el que pintaron el pasado fin de semana una esvástica nazi, que "no es un acto aislado de vandalismo", sino que es "un mensaje de odio" que supone "una agresión deliberada contra la memoria, la cultura y los valores democráticos que representa Córdoba".

En este sentido y según ha informado la formación en una nota, atacar la imagen de Maimónides implica "atacar el legado intelectual de una ciudad que fue ejemplo de convivencia entre culturas y cuna de algunas de las figuras más brillantes del pensamiento universal", pues Maimónides "no pertenece únicamente a la comunidad judía. Pertenece a Córdoba, a Andalucía, a España y al patrimonio cultural de toda la humanidad". Fue "médico, filósofo y humanista, y simboliza el conocimiento frente a la ignorancia, la razón frente al fanatismo y el diálogo frente al odio".

Precisamente por eso "se convierte en objetivo de quienes utilizan los símbolos del nazismo para sembrar miedo y división. Este ataque no puede analizarse de manera aislada. Hace apenas unos meses denunciábamos públicamente las imágenes de varios jóvenes que, durante la Feria de Córdoba, aparecían aparentemente orinando desde las columnas de la Mezquita-Catedral, un comportamiento intolerable que ya calificamos como una gravísima falta de respeto hacia uno de los monumentos más importantes del mundo y que pedimos que se investigara".

Para la formación de izquierdas, "existe un preocupante denominador común", el de "la banalización del patrimonio histórico y el desprecio hacia aquello que representa nuestra identidad colectiva". Por eso, "quien pretenda reducir estos hechos a un conflicto religioso está equivocando el diagnóstico. Estamos ante ataques contra nuestra historia, contra nuestro patrimonio común y contra los valores de respeto, convivencia y diversidad que han definido a Córdoba durante siglos".

Además, la utilización de una esvástica, en el caso del monumento de Maimónides, "convierte este acto en algo especialmente repugnante. El nazismo representa una de las mayores barbaries de la historia contemporánea", y "ver ese símbolo estampado sobre la figura de Maimónides resulta especialmente obsceno", pues conlleva "un intento de intimidar, de provocar y de normalizar discursos de odio que jamás pueden encontrar espacio en una sociedad democrática. No podemos permitir que el fascismo, la intolerancia o el extremismo encuentren acomodo en nuestras calles bajo la apariencia de simples actos vandálicos".

Por su parte y mediante otra nota, Andalucía Entre Tod@s-Andalucistas ha criticado, a través de su portavoz, Manuel Ortega, "la aparición de pintadas nazis y fascistas en el casco histórico", aludiendo al símbolo que apareció el fin de semana pintado en el monumento de Maimónides, lo cual ha pedido que "se investigue, haciendo uso de las imágenes de las cámaras", y que "caiga todo el peso de la Ley" sobre los autores.