Muere el arquitecto Luis Berges Roldán, Hijo Predilecto y Medalla de Oro de Jaén

Archivo - Luis Berges Roldán (c), junto a responsables del Ayuntamiento de Jaén, en el acto de entrega de la Medalla de Oro y el título de Hijo Predilecto. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN - Archivo

JAÉN 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arquitecto Luis Berges Roldán ha fallecido este miércoles en Jaén, donde en junio del año pasado recibió la Medalla de Oro de la ciudad y título de Hijo Predilecto de Jaén en reconocimiento a su trayectoria.

Un legado que tiene entre sus principales referentes numerosos trabajos de restauración y conservación del patrimonio, como los del conjunto de los Baños Árabes y del Palacio de Villardompardo, por los que en 1984 recibió la Medalla de Honor de Europa Nostra.

El convento de Santo Domingo y el antiguo Hospital de San Juan de Dios, en la capital, fueron otras espacios donde intervino Berges, a los que se sumaron diversas otras actuaciones en la provincia.

Nacido en 1925 en Jaén, donde cursó enseñanzas medias, marchó en 1944 a Madrid, donde alternó su trabajo como delineante con los estudios de preparación para el ingreso en la Escuela Superior de Arquitectura. Obtuvo su título en 1960 y el doctorado en 1964.

Tras regresar a su ciudad natal, ganó en 1968 por oposición la plaza de arquitecto municipal jefe, cargo que desempeñó hasta 1977. Se reintegró en 1985 y se jubiló en 1990, año en el que logró el máster en intervención y restauración arquitectónicas por el Centro Superior de Arquitectura de Madrid.

Alternó la arquitectura urbana con la restauración de monumentos. Además, era académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en su calidad de pintor y dibujante fue autor de diversas varias obras.

A lo largo de su trayectoria, Luis Berges Roldán tuvo diversos reconocimientos, como la citada Medalla de Oro de la ciudad y título de Hijo Predilecto de Jaén. En 2022, la Junta le otorgó la bandera de Andalucía a la Especial Trayectoria en el marco del 28F. Un legado que también distinguió la Universidad de Jaén al nombrarlo en 2014 como Natural de Jaén.