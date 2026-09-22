Muere atropellado por una máquina mixta en la carretera CO-8100 en Torrecampo (Córdoba)

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TORRECAMPO (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 61 años de edad ha fallecido este martes al ser arrollado por una máquina en la carretera CO-8100 en el municipio cordobés de Torrecampo, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido a las 12,35 horas cuando se atendió en el teléfono de emergencias 112 un aviso que alertaba de un accidente en el kilómetro 2 de la citada carretera, cerca de la Ermita Virgen de las Veredas. Según los primeros datos, el hombre fue atropellado por la rueda de una máquina mixta.

Desde la sala coordinadora se movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, así como a la Guardia Civil. No obstante, nada pudieron hacer los operativos desplazados a la zona por salvar la vida de la víctima, un hombre de 61 años de edad, que falleció en el mismo lugar del accidente.