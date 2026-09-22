Un muerto y tres heridos en un accidente de tráfico en la A-344 en Caniles (Granada)

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la noche de este pasado lunes en el kilómetro 11 de la carretera A-334 en el término municipal de Caniles. - 112

GRANADA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la noche de este pasado lunes en el término municipal de Caniles (Granada), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso ha tenido lugar en el kilómetro 11 de la carretera A-334 minutos después de las 21,40 horas, cuando el teléfono 112 recibió varios avisos por una colisión entre dos turismos con al menos una persona atrapada y varios heridos.

La sala coordinadora activó entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Baza y a Mantenimiento de Carreteras.

Los bomberos excarcelaron a varias personas de los dos vehículos implicados y fuentes de la Guardia Civil han indicado que una de ellas resultó fallecida. Además, otras dos resultaron heridas graves y otra más leve, sin que hayan transcendido más datos sobre las víctimas de este accidente.