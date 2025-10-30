Muere un buzo mientras trabajaba en la presa del embalse del Rumblar en Baños de la Encina (Jaén)

BAÑOS DE LA ENCINA (JAÉN), 30 (EUROPA PRESS)

Un hombre, del que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha muerto este jueves mientras trabajaba haciendo buceo en la presa del embalse del Rumblar en Baños de la Encina.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el accidente se ha producido a las 17,15 horas, cuando un compañero ha logrado sacar del agua a la víctima y ha solicitado ayuda al centro de coordinación.

Al lugar han acudido efectivos de Guardia Civil, Policía Local y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su defunción, según fuentes del instituto armado.

El 112 ha alertado también a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.