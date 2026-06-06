Muere un hombre de 43 años atropellado en la A 92 a la altura de Moraleda de Zafayona

Archivo - Un agente durante un control de la Guardia Civil. - JESÚS HELLÍN / EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto en la madrugada de este sábado tras ser atropellado por un turismo en la A-92 a su paso por Moraleda de Zafayona (Granada), según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 recibió un aviso, sobre las 2,45 horas, en el que se solicitaba ayuda porque un peatón que cruzaba la calzada había sido atropellado por un turismo en la A-92, en la salida de Moraleda, sentido Granada.

La sala coordinadora de emergencias activó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de la Calzada.

El equipo médico desplazado al lugar del suceso solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre, de 43 años. No han trascendido más datos sobre las circunstancias en las que se ha producido este suceso.