Muere un hombre de 62 años en un accidente con un quad en Torreperogil (Jaén)

Imagen de archivo de vehículo todoterreno de cuatro ruedas, tipo quad - 112

JAÉN 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años de edad ha perdido la vida este mediodía en Torreperogil (Jaén) tras tener un accidente con un quad, según ha informado el 112.

El suceso ha ocurrido en una vía pecuaria del municipio, pocos minutos antes de la una del mediodía, cuando un ciudadano ha llamado al 112 para pedir ayuda para una persona que había sufrido una caída de un vehículo todoterreno de cuatro ruedas en un camino de grava próximo a la mina de San Marcos, junto a una balsa de riego.

De inmediato, la sala coordinadora de emergencias ha dado aviso al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local del municipio.

Fuentes del Instituto Armado han confirmado el fallecimiento de la persona accidentada y la activación del correspondiente protocolo judicial.