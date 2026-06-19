Muere un hombre de 76 años tras caer con su vehículo al río en Pinos Puente (Granada)

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GRANADA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años de edad ha fallecido a última hora de este jueves 18 de junio tras caer su vehículo al río en Anzola, pedanía de la localidad de Pinos Puente en la comarca de la Vega de Granada, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Una llamada recibida sobre las 22.35 horas alertaba de la presencia de un vehículo caído al río en cuyo interior había una persona en Camino de Casanueva. Acto seguido se dio aviso inmediato a Bomberos, Guardia Civil, Centro de Emergencias Sanitarias 061 y Policía Local.

A su llegada los operativos localizaron el vehículo totalmente sumergido en el agua boca abajo. Efectivos de los bomberos lograron rescataro al único ocupante, que tuvo que ser excarcelado del interior del vehículo.

Los servicios sanitarios en el lugar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la victima. La Guardia Civil activó el protocolo judicial y por el momento no han trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.