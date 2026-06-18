Muere un motorista tras chocar contra una furgoneta en Torre del Mar (Málaga)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía. Imagen de archivo. - 112 - Archivo

VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

Una persona ha fallecido este jueves en un accidente entre una moto y una furgoneta en la población de Torre del Mar de la localidad malagueña de Vélez-Málaga.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, el suceso se ha producido en la Cuesta del Visillo sobre las 17,55 horas, cuando han impactado un motorista, del que no ha trascendido la edad, contra una furgoneta.

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud.

Según fuentes de Policía Local, se ha procedido al levantamiento del cadáver y se instruyen diligencias.