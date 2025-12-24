Muere un hombre de 82 años en Cádiar (Granada) en el incendio de su vivienda

Archivo - Efectivos de Bomberos durante una actuación. Foto de archivo. - 112/ARCHIVO.
CÁDIAR (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)
Un hombre de 82 años ha fallecido en la tarde de este miércoles en el incendio de su vivienda en Cádiar (Granadas).
Fuentes del 112 han confirmado a Europa Press que el cadáver fue encontrado por un familiar de la víctima, dando aviso a los servicios de emergencia sobre las 15,50 horas.
Por el momento no se conocen más detalles acerca de las posibles causas del origen de las llamas.