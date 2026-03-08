Muere un hombre atropellado tras agredir con un hacha a un conductor de autobús en Chauchina (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto una investigación acerca del fallecimiento de un hombre por atropello tras protagonizar este pasado sábado, 7 de marzo, un altercado con hacha en mano en el que ha resultado herido un conductor de autobús, en el término municipal de Chauchina (Granada), según han informado fuentes del instituto armado a Europa Press.

Los hechos tuvieron lugar en la noche del sábado, alrededor de las 23,30 horas, en la calle Carrera de la Virgen, cuando la Benemérita recibió un aviso por parte del Servicio de Emergencias 112 Andalucía informando de un agresión por parte de un varón --de 28 años de edad, según ha indicado el 112 a esta agencia--, que portaba un hacha.

El autor de los hechos se acerco a un autobús que circulaba por dicha zona y comenzó a provocar daños al vehículo con el arma, así como lesiones al propio conductor de 55 años de edad, el cual ha tenido que ser trasladado a un hospital por los servicios sanitarios.

Posteriormente, el joven ha fallecido tras sufrir un atropello, aunque la Guardia Civil continúa investigando los hechos para esclarecer si la muerte ha sido de forma accidental o si pudo existir una intención autolítica por parte de la víctima.