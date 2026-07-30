Muere un hombre en la piscina municipal de La Rambla (Córdoba)

Archivo - Imagen de archivo de una piscina. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

LA RAMBLA (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

Un hombre ha muerto este jueves en la piscina municipal de la localidad cordobesa de La Rambla, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso se ha producido a las 15,23 horas aproximadamente, cuando otros bañistas han alertado al centro de coordinación que los socorristas de la instalación han sacado del agua al bañista y le han practicado las maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

Al lugar han acudido efectivos de Policía Local, Guardia Civil y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), quienes han certificado su defunción, sin que hasta el momento haya trascendido la causa del deceso.