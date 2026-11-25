Imagen de archivo de un recurso sanitario - 112

GRANADA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto en la mañana de este miércoles tras sufrir una caída en una nave en la localidad granadina de Caniles (Granada), según ha informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso ha ocurrido sobre las 10,45 horas, cuando el 112 ha gestionado una llamada en la que pedían ayuda para un trabajador que había sufrido una caída en una nave situada en la carretera de Cúllar.

La sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a la Guardia Civil, al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo.

Los operativos de emergencia desplazados al lugar han confirmado al 112 que no se ha podido hacer nada por salvar la vida del varón que ha resultado fallecido en el mismo lugar.