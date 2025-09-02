Muere un hombre al volcar el coche que conducía en Huétor Tájar (Granada)

Imagen del 112 del punto kilométrico 200 de la autovía A-92, donde se ha producido un accidente con un hombre fallecido - 112

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto en la madrugada de este martes tras volcar el turismo que conducía en Huétor-Tájar (Granada), concretamente en la autovía A-92 y en sentido a la capital granadina.

Según ha informado el 112 en una nota, varios testigos llamaron sobre las 00,20 horas para informar del vuelco de un vehículo y añadiendo que había una persona atrapada en su interior.

Los hechos habían tenido lugar en el kilómetro 200 de la citada vía autonómica y la sala coordinadora activó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a los Bomberos de Loja y al Parque de Maquinaria y Señalización.

Los operativos desplazados al lugar han confirmado que el conductor y único ocupante del vehículo, un hombre del que no han trascendido la edad, ha fallecido en este siniestro.

Durante la intervención de los efectivos de emergencias en el lugar, se cortó la autovía y se desvió el tráfico por el área de servicio de la A-92.