Muere un joven de 25 años tras volcar la cuba de un tractor en Arjona (Jaén)

Tractor. Archivo. - EMA 112

ARJONA (JAÉN), 28 (EUROPA PRESS)

Un joven de 25 años ha fallecido este miércoles, 28 de octubre, tras volcar la cuba de un tractor en un cortijo del municipio jienense de Arjona.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el incidente se ha producido sobre las 18,10 horas, cuando varias llamadas alertaban de lo sucedido.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. No obstante, los efectivos tan solo han podido confirmar el fallecimiento de un hombre de 25 años.