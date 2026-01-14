Muere un joven en un accidente de tráfico en la A-92 a la entrada de Huétor Tájar (Granada)

Archivo - Una ambulancia del 061 en imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUÉTOR TÁJAR (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

Un joven de unos 25 años ha fallecido en la mañana de este miércoles tras un accidente ocurrido en una vía de servicio de la A-92 a la entrada de Huétor Tájar, en el Poniente de Granada, en el que se ha salido de la carretera el vehículo en el que viajaba con un acompañante que ha resultado herido.

Desde el servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que daba aviso a la Guardia Civil de Tráfico de este accidente del que le daban cuenta los servicios sanitarios poco antes de las 8,30 horas. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento del joven y las heridas de otro varón que lo acompañaba. En el accidente no se han visto implicados otros vehículos.

El alcalde de Huétor Tájar, Fernando Delgado, por su parte, ha trasladado el pesar del municipio tras el siniestro, en el que el fallecido es hermano de uno de los dos vecinos de este municipio, de unos 10.600 habitantes, que perdieron la vida el pasado mes de julio en el accidente ocurrido en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) en unas obras de refuerzo en la antigua Casa Ibarra.