Muere un motorista en un accidente de tráfico en la A-3151 en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba)

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HORNACHUELOS (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

Un motorista ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado en la mañana de este domingo 21 en la A-3151 en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba).

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el accidente se ha producido a las 11,25 horas en el kilómetro 38 de la carretera A-3151.

Tal y como ha emitido la entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, según los testigos que dieron la voz de alerta al 112, una moto de gran cilindrada se salió de la vía quedando el motorista herido inconsciente bajo el quitamiedos.

El servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta ha precisado que "rápidamente" se alertó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias 061 que, a pesar de los esfuerzos, no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista, del que no han trascendido más datos personales.