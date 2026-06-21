Andalucía cierra este fin de semana con un fallecido en accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Una gran cantidad de camiones han realizado una marcha lenta por la carretera S-30, como señal de protesta por sus malas condiciones laborales a 17 de marzo del 2022 en Sevilla (Andalucía, España) - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana con un fallecido por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 19 de junio, y las 20,00 horas de este domingo, día 21 de junio, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

El único accidente mortal registrado de este fin de semana ha tenido lugar este domingo en el kilómetro 38,2 de la carretera A-3151 a su paso por la localidad cordobesa de Hornachuelos sobre las 11,25 horas de la mañana, que se ha saldado con un fallecido. Este siniestro vial ha consistido en la salida de calzada de una moto con choque con cuneta o bordillo por izquierda.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, los testigos que dieron la voz de alerta al 112, una moto de gran cilindrada se salió de la vía quedando el motorista herido inconsciente bajo el quitamiedos. El 112 ha precisado que "rápidamente" se alertó a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias 061 que, a pesar de los esfuerzos, no han podido hacer nada por salvar la vida del motorista, del que no han trascendido más datos personales.