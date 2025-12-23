Muere una mujer tras salirse de la vía su vehículo en Pinos Genil (Granada)

Archivo - Servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía, en imagen de archivo - 112 ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 36 años ha fallecido este martes en un accidente de tráfico registrado pasado el mediodía en Pinos Genil, en el área metropolitana de Granada, según ha informado en nota de prensa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

El siniestro ha tenido lugar en la GR-3201, carretera de Pinos Genil a Granada, sobre las 13,00 horas. Ha sido en ese momento cuando testigos del suceso han llamado al 112 para "alertar de la salida de vía de un vehículo en cuyo interior había una mujer atrapada herida grave e inconsciente". De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha desplazado al lugar una UVI móvil, a los Bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y a los servicios de mantenimiento de la vía.

Ha sido necesaria la intervención de los bomberos para rescatar a la mujer que había quedado atrapada dentro del vehículo y que finalmente ha resultado fallecida. No ha habido más heridos en el accidente, han detallado desde el servicio coordinador de Emergencias de Andalucía.